Связь с Ларисой Гузеевой и рождение сына, с которым он так не успел познакомиться: наследие Никиты Михайловского

Никита Михайловский в роли Романа (Фото: кадр из х/ф «Вам и не снилось...»)
Никиту Михайловского называли гением импровизации, талантливым художником и многообещающим режиссёром. Среди сверстников он казался необычайно мудрым, получил прозвище «дедушка». Казалось, он спешил жить — будто знал, что ему отпущено совсем немного.
8 апреля 1991 года Никита отпраздновал 27-летие. Спустя всего пару недель — по одним источникам 21-го, по другим 24 апреля — его не стало. Он ушёл на расцвете, влюблённый, только что обвенчавшийся с художницей Катей, и так и не узнав, что у него есть сын. Всего за 27 лет Михайловский снялся в 19 фильмах, организовал несколько художественных выставок и стал отцом. Его главной ролью считается образ Ромы в фильме «Вам и не снилось…». Он был дважды женат, у него родилась дочь Софья, а о существовании сына Сергея он так никогда и не узнал…
Интересно, что в оригинальной повести Галины Щербаковой Рома погибает, выпав из окна, но концовку переписали — герой выживает. В жизни, увы, переписать сценарий невозможно. Всё, что остаётся — вспоминать, каким был этот яркий, рано ушедший артист.
Никита дебютировал в пятилетнем возрасте, благодаря отчиму снявшись в фильме «Ночь на 14-й параллели». Позже были «Пятерка за лето», «Объяснение в любви», «Дети как дети». Мама помогала развивать его карьеру, устроив в престижное модельное агентство Петербурга.
После успеха он поступил в ЛГИТМиК, но вскоре его стала тяготить слава. Он ушёл в андеграунд, основал студию «Театр-Театр», позже начал обучаться режиссуре, но совмещать учёбу, съёмки и бурную жизнь не получалось. Учёбу он оставил, продолжил сниматься и зарабатывать, хоть часто роли его ограничивали. Его последней работой стала роль в фильме «Палач».
Понимая, что дни сочтены, Никита вернулся в Россию. Он держался до конца бодро, будто собирался в отпуск, а не навсегда прощался…
Читайте также:
Звезда сериала «Бригада» купил элитный особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей
Скандал с Алиной Кабаевой, травмы и брак с Павлом Волей: как сейсас живет Ляйсан Утяшева
Увела чужого мужа и сама столкнулась с изменами: как Нюша справилась с разводом и что ее сейчас связывет с Егором Кридом
Интересно, что в оригинальной повести Галины Щербаковой Рома погибает, выпав из окна, но концовку переписали — герой выживает. В жизни, увы, переписать сценарий невозможно. Всё, что остаётся — вспоминать, каким был этот яркий, рано ушедший артист.
Съёмки с пелёнокМихайловский вырос в творческой семье: мама была моделью, отец — режиссёром. После развода матери он рос с отчимом Виктором Сергеевым — будущим директором «Ленфильма», которого долгое время считал своим родным отцом. Сергеев относился к нему как к сыну.
«Он был очень трогательным и отзывчивым человеком. Как-то он вернулся с улицы без курточки, хотя было уже достаточно холодно. Когда я начал выяснять, в чем дело, он рассказал, что отдал ее какому-то плохо одетому мальчишке, посчитал, что ему она нужнее», — рассказывал Сергеев.
Никита дебютировал в пятилетнем возрасте, благодаря отчиму снявшись в фильме «Ночь на 14-й параллели». Позже были «Пятерка за лето», «Объяснение в любви», «Дети как дети». Мама помогала развивать его карьеру, устроив в престижное модельное агентство Петербурга.
«Обнаженка в кино», звание секс-символа 90-х и долгое восстановление после инсульта: Елене Кондулайнен 67 лет
Взлёт и трагедияВ 16 лет Никита пережил тяжёлую утрату — умерла мама. В тот же год вышел фильм «Вам и не снилось…», который сделал его всесоюзной звездой. Картина о подростковой любви собрала 26 миллионов зрителей, а Михайловский поразил своей искренностью и глубиной.
«Мы рыдали — он был совершенством! — вспоминал сценарист. — Казалось, что юный 16-летний подросток знает о любви больше, чем его замужняя партнерша. Он не актерствовал, он просто жил в кадре, пропуская через себя все эмоции своего героя, буквально перерождаясь в него».
После успеха он поступил в ЛГИТМиК, но вскоре его стала тяготить слава. Он ушёл в андеграунд, основал студию «Театр-Театр», позже начал обучаться режиссуре, но совмещать учёбу, съёмки и бурную жизнь не получалось. Учёбу он оставил, продолжил сниматься и зарабатывать, хоть часто роли его ограничивали. Его последней работой стала роль в фильме «Палач».
Михалковский. (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)
О любви и выбореОднажды он всерьёз собрался вступить в фиктивный брак — хотел помочь девушке с пропиской. Ею оказалась Лариса Гузеева. Отчим был против, и история не состоялась. Никита же был человеком влюбчивым, его окружали женщины, и каждая мечтала быть рядом с ним. Серьёзные чувства у него вспыхнули к актрисе Татьяне Кузнецовой. Она вспоминала, как он встречал её в аэропорту, дарил духи, и как не испытывала к нему ревности — только тепло.
Краткосрочный брак и дочьАнастасия Сорочан — актриса, позже модельер — покорила Никиту с первого взгляда. Их брак был молниеносным, возможно, из-за её беременности. В 1986 году у пары родилась дочь Соня. Молодая семья сначала жила у матери Анастасии, позже переехала к Никите, но жажда реализации угнетало семейную жизнь. Брак быстро дал трещину, Анастасия с дочкой переехала в Москву, а Никита навещал ребёнка.
Новая любовь и мечта о семьеНа съёмках «Эсперансы» он познакомился с художницей по костюмам Катей. Вскоре они стали неразлучны, Катя подружилась с его дочкой, а Никита понял — перед ним женщина всей его жизни. Он сделал предложение, и у них появилась настоящая семья. Катя создала уют, а Никита занялся живописью — его работы выставлялись в Петербурге и даже Лондоне. Вырученные средства он жертвовал на благотворительность.
«Свет моей души»: Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына
Болезнь и прощаниеПосле выставки у Михайловского начались проблемы со здоровьем — слабость, недомогание. Думали, ангина, лечили антибиотиками. Диагноз — лейкемия — прозвучал слишком поздно. На операцию собирали деньги всем миром. Супруги улетели в Великобританию, была короткая ремиссия… но болезнь вернулась.
Понимая, что дни сочтены, Никита вернулся в Россию. Он держался до конца бодро, будто собирался в отпуск, а не навсегда прощался…
НаследиеПосле себя он оставил 19 фильмов, сотни картин, дочь и ещё одного ребёнка, о котором не знал. Лишь спустя годы стало известно о его сыне Сергее — сокурсница Никиты родила мальчика, но рассказала ему правду только когда тому исполнилось 16.
«Я не знаю этой девочки, кто-то из сокурсниц вырастил мальчика. Сам Никита о сыне не слышал. Когда Сереже было 16 лет, мама ему рассказала, кто настоящий папа», — разъяснила Каверзина.Сергей перебрался в Петербург, подружился с сестрой Соней, и теперь они — семья. А вдова Михайловского Катя позже переехала в Англию, вновь вышла замуж, родила троих детей. Но говорить о Никите она по-прежнему не может — слишком больно. С ним она мечтала прожить всю жизнь.
Читайте также:
Звезда сериала «Бригада» купил элитный особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей
Скандал с Алиной Кабаевой, травмы и брак с Павлом Волей: как сейсас живет Ляйсан Утяшева
Увела чужого мужа и сама столкнулась с изменами: как Нюша справилась с разводом и что ее сейчас связывет с Егором Кридом
Дарья Филинова