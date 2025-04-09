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Связь с Ларисой Гузеевой и рождение сына, с которым он так не успел познакомиться: наследие Никиты Михайловского

Никита Михайловский в роли Романа (Фото: кадр из х/ф «Вам и не снилось...»)

Никита Михайловский в роли Романа (Фото: кадр из х/ф «Вам и не снилось...»)

Никиту Михайловского называли гением импровизации, талантливым художником и многообещающим режиссёром. Среди сверстников он казался необычайно мудрым, получил прозвище «дедушка». Казалось, он спешил жить — будто знал, что ему отпущено совсем немного.
8 апреля 1991 года Никита отпраздновал 27-летие. Спустя всего пару недель — по одним источникам 21-го, по другим 24 апреля — его не стало. Он ушёл на расцвете, влюблённый, только что обвенчавшийся с художницей Катей, и так и не узнав, что у него есть сын. Всего за 27 лет Михайловский снялся в 19 фильмах, организовал несколько художественных выставок и стал отцом. Его главной ролью считается образ Ромы в фильме «Вам и не снилось…». Он был дважды женат, у него родилась дочь Софья, а о существовании сына Сергея он так никогда и не узнал…

Интересно, что в оригинальной повести Галины Щербаковой Рома погибает, выпав из окна, но концовку переписали — герой выживает. В жизни, увы, переписать сценарий невозможно. Всё, что остаётся — вспоминать, каким был этот яркий, рано ушедший артист.

Съёмки с пелёнок

Михайловский вырос в творческой семье: мама была моделью, отец — режиссёром. После развода матери он рос с отчимом Виктором Сергеевым — будущим директором «Ленфильма», которого долгое время считал своим родным отцом. Сергеев относился к нему как к сыну.

«Он был очень трогательным и отзывчивым человеком. Как-то он вернулся с улицы без курточки, хотя было уже достаточно холодно. Когда я начал выяснять, в чем дело, он рассказал, что отдал ее какому-то плохо одетому мальчишке, посчитал, что ему она нужнее», — рассказывал Сергеев.

Никита дебютировал в пятилетнем возрасте, благодаря отчиму снявшись в фильме «Ночь на 14-й параллели». Позже были «Пятерка за лето», «Объяснение в любви», «Дети как дети». Мама помогала развивать его карьеру, устроив в престижное модельное агентство Петербурга.

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Взлёт и трагедия

В 16 лет Никита пережил тяжёлую утрату — умерла мама. В тот же год вышел фильм «Вам и не снилось…», который сделал его всесоюзной звездой. Картина о подростковой любви собрала 26 миллионов зрителей, а Михайловский поразил своей искренностью и глубиной.

«Мы рыдали — он был совершенством! — вспоминал сценарист. — Казалось, что юный 16-летний подросток знает о любви больше, чем его замужняя партнерша. Он не актерствовал, он просто жил в кадре, пропуская через себя все эмоции своего героя, буквально перерождаясь в него».

После успеха он поступил в ЛГИТМиК, но вскоре его стала тяготить слава. Он ушёл в андеграунд, основал студию «Театр-Театр», позже начал обучаться режиссуре, но совмещать учёбу, съёмки и бурную жизнь не получалось. Учёбу он оставил, продолжил сниматься и зарабатывать, хоть часто роли его ограничивали. Его последней работой стала роль в фильме «Палач».

Михалковский. (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

О любви и выборе

Однажды он всерьёз собрался вступить в фиктивный брак — хотел помочь девушке с пропиской. Ею оказалась Лариса Гузеева. Отчим был против, и история не состоялась. Никита же был человеком влюбчивым, его окружали женщины, и каждая мечтала быть рядом с ним. Серьёзные чувства у него вспыхнули к актрисе Татьяне Кузнецовой. Она вспоминала, как он встречал её в аэропорту, дарил духи, и как не испытывала к нему ревности — только тепло.

Краткосрочный брак и дочь

Анастасия Сорочан — актриса, позже модельер — покорила Никиту с первого взгляда. Их брак был молниеносным, возможно, из-за её беременности. В 1986 году у пары родилась дочь Соня. Молодая семья сначала жила у матери Анастасии, позже переехала к Никите, но жажда реализации угнетало семейную жизнь. Брак быстро дал трещину, Анастасия с дочкой переехала в Москву, а Никита навещал ребёнка.

Новая любовь и мечта о семье

На съёмках «Эсперансы» он познакомился с художницей по костюмам Катей. Вскоре они стали неразлучны, Катя подружилась с его дочкой, а Никита понял — перед ним женщина всей его жизни. Он сделал предложение, и у них появилась настоящая семья. Катя создала уют, а Никита занялся живописью — его работы выставлялись в Петербурге и даже Лондоне. Вырученные средства он жертвовал на благотворительность.

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Болезнь и прощание

После выставки у Михайловского начались проблемы со здоровьем — слабость, недомогание. Думали, ангина, лечили антибиотиками. Диагноз — лейкемия — прозвучал слишком поздно. На операцию собирали деньги всем миром. Супруги улетели в Великобританию, была короткая ремиссия… но болезнь вернулась.

Понимая, что дни сочтены, Никита вернулся в Россию. Он держался до конца бодро, будто собирался в отпуск, а не навсегда прощался…

Наследие

После себя он оставил 19 фильмов, сотни картин, дочь и ещё одного ребёнка, о котором не знал. Лишь спустя годы стало известно о его сыне Сергее — сокурсница Никиты родила мальчика, но рассказала ему правду только когда тому исполнилось 16.

«Я не знаю этой девочки, кто-то из сокурсниц вырастил мальчика. Сам Никита о сыне не слышал. Когда Сереже было 16 лет, мама ему рассказала, кто настоящий папа», — разъяснила Каверзина.
Сергей перебрался в Петербург, подружился с сестрой Соней, и теперь они — семья. А вдова Михайловского Катя позже переехала в Англию, вновь вышла замуж, родила троих детей. Но говорить о Никите она по-прежнему не может — слишком больно. С ним она мечтала прожить всю жизнь.

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Эскотр-услуги, однополая любовь** и роман с Фадеевым? Слухи о том, как Ольга Серябкина добилась популярности на сцене
09 апреля 2025, 14:33

Ольга Серябкина (Фото: Instagram*@seryabkina)

Одна из самых эффектных женщин российской эстрады Ольга Серябкина отметила свой 40-летний юбилей. Сейчас бывшая участница группы «Serebro» является успешной певицей, автором песен, поэтессой, актрисой и телеведущей. О том, как начиналась карьера артистки, вспоминаем с «Радио 1».

Детство певицы


Ольга Серябкина, известная певица, появилась на свет 12 апреля 1985 года в Москве. В её семье отец служил в армии, а мать работала инженером. С раннего возраста родители привили ей любовь к искусству, записав в музыкальную школу и на занятия бальными танцами. Оля проявила талант и упорство, успешно совмещая занятия творчеством с учёбой.

В 12 лет она достигла значительного успеха в танцах, став кандидатом в мастера спорта и завоевав призовые места на международных конкурсах. Параллельно с танцами Серябкина развивала свои вокальные способности в школе искусств. После окончания школы она поступила на факультет иностранных языков в Институт международного права и экономики, хотя не планировала работать по специальности, а сделала это в угоду родителям.

Путь на большую сцену


Ольга Серябкина (Фото: Instagram*@seryabkina)

В 2002 году, будучи студенткой первого курса, Ольга Серябкина начала осваивать RnB-танцы. В 19 лет она дебютировала в музыкальном клипе Димы Билана на композицию «Мулатка», сыграв роль девушки за барной стойкой.

Через два года на танцевальном фестивале Ольга встретила танцора Ильшата Шабаева, который помог ей попасть в группу поддержки к певцу Ираклию Пирцхалаве. На одной из репетиций продюсер Максим Фадеев заметил её и поинтересовался её вокальными способностями. После того как Ольга показала ему свои способности, Фадеев решил включить её в новый проект — женскую поп-группу Serebro, где она стала одной из участниц наряду с Еленой Темниковой и Мариной Лизоркиной.

«В 2006 я создавал SEREBRO для Азии. Устал ходить на поклон к радио- и ТВ-боссам и просто решил сделать группу в другой стране. Но мои планы нарушил Юрий Аксюта, которому очень нужен был артист для «Евровидения-2007». Что было потом — вы знаете», — делился в одном из интервью Макс Фадеев.

Serebro


Ольга Серябкина и Елена Темникова (Фото: скриншот клипа «Мало тебя»)

Коллектив Serebro впервые выступил на конкурсе «Евровидение» в 2007 году, где занял почётное третье место с композицией Song #1. После конкурса участницы группы буквально проснулись знаменитыми. Коллектив не был готов к такой популярности и востребованности на концертах. Началась активная работа и гастроли.

Меж тем в коллективе начало расти недовольство и гонка за лидерство в группе. После одного из концертов случилась точка невозврата, Елена Темникова и Ольга Серябкина подрались.

«Заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим. Ничего не говорим. И вдруг она близко ко мне подходит и начинает вдруг резко бить по почкам, по печени. И я не хотела отвечать ей, чтобы не было слова ''драка''. Если она начала меня бить, я хотела, чтобы так и осталось. Я сильнее. Если бы я один раз врезала с полной силой, это был бы тяжеляк. Потом она в меня плюнула. Я ее в ответ прикусила и дала ей пощечину», — делилась Серябкина в шоу «Алена, блин».

В 2014 году Елена Темникова покинула группу. После этого Ольга стала полноправной звездой коллектива. Она также усилила своё присутствие на сцене, создав проект Molly. В 2019 году она решила начать сольную карьеру и покинула коллектив.

Фадеев назвал худший состав группы SEREBRO
Фадеев назвал худший состав группы SEREBRO

Личная жизнь


Ольга Серябкина, Георгий Начкебия с сыном Лукой (Фото: Instagram*@seryabkina)
30 октября 2020 года Ольга Серябкина связала себя узами брака с Георгием Начкебией, ранее работавшим в лейбле MALFA.
13 сентября 2021 года исполнительница сообщила о своём интересном положении. 20 ноября 2021 года она стала мамой, подарив жизнь сыну Луке. Ольга взяла фамилию супруга, но для творческой деятельности продолжает использовать свои прошлые данные.

Скандалы с певицей


Роман с Фадеевым


В одном из своих интервью на YouTube-канале Елена Темникова рассказала о романе между Ольгой Серябкиной и Максом Фадеевым. Слова певицы произвели эффект разорвавшейся бомбы. Ольга тогда поспешила упокоить публику и назвала слова Елены «откровенной клеветой».

«Понятно, что Лене периодически бывает нужен информационный повод для пиара и раскрутки, и, конечно, для этого ей необходимы громкие имена — например, Макса Фадеева», — говорила певица в интервью Super.ru.


Признание в однополой любви**


Ольга Серябкина (Фото: Instagram*@seryabkina)

Следующий шок для публики был уже после заявления самой Серябкиной. Она поделилась с публикой откровением об отношениях с Темниковой во время работы в Serebrе.

«В нашей стране не принято рассказывать о таком, но да, это правда. Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда был номер один на двоих, мы всегда жили вместе. О наших отношениях знали друзья, близкий круг. Лене я очень верила и любила ее, доверяла», — заявила Серябкина.

Эскотр-услуги


Ольга Серябкина (Фото: Instagram*@seryabkina)

В 2019 году на телеканале РЕН-ТВ был опубликован материал, в котором были раскрыты личности главных «охотниц» мира шоу-бизнеса. В частности, в сюжете было указано, что стоимость эскорт-услуг Ольги Серябкиной составляет 30 тысяч долларов.

Певица была крайне возмущена такого рода заявлениями и решила отстаивать свою честь в суде.

«Сначала я не придала этому значения и не хотела ничего комментировать. Потому что все, кто меня знает, мои друзья, близкие и поклонники, понимают, что нелепая абсолютно информация не соответствует действительности. Но сейчас это достигло таких масштабов, что молчать просто не могу. Я обратилась к адвокату и намерена найти и наказать распространителей ложных сведений», — цитировало слова певицы издание starhit.ru.

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Сын Надежды Кадышевой готов отказаться от родительских прав на ребенка за несколько десятков млн рублей
Вторая жена сына Кадышевой обвинила его в шантаже
09 апреля 2025, 14:24

Надежда Кадышева с Сыном Григорием Костюком (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Вторая жена сына Надежды Кадышевой Григория Костюка заявила, что он требует деньги за отказ от родительских прав на ребёнка, которого никогда не видел.
Костюк бросил беременную Габриеллу Мерман в Дубае. Мужчина не общается с сыном, финансово не помогает, но и отказываться от родительских прав не спешит.

«Когда мы общались с его адвокатом, он сказал нам такую вещь. Мол, 10 миллионов мало, 100 — наверное, вы не дадите. А вот за что-то между Гриша готов отказаться от родительских прав. Для него это бизнес. Костюк готов пойти на что угодно ради денег», — рассказала Габриелла в беседе с порталом StarHit.

Она отметила, что лишить отца родительских прав можно, если он является психически больным, наркоманом или не платит алименты. Так, в случае перечисления хотя бы тысячи рублей лишить прав мужчину уже невозможно.

По словам Габриеллы, в суде Георгий предоставил справку о том, что он работает в театре «Золотое кольцо». Ему назначили алименты на сумму 15 тысяч рублей.

Тем не менее женщина планирует бороться и далее по примеру первой супруги Костюка, которой удалось лишить его родительских прав.

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#бизнес
#алименты
#женщина
#супруги
#счёт
#карьера
#сын
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Звезда сериала «Бригада» купил элитный особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей
Владимир Вдовиченков купил особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей
09 апреля 2025, 13:51

Фото: iStock/YKvision

Элитный особняк блогера Анастасии Ивлеевой в коттеджном посёлке «Старый Свет» в Истринском районе Подмосковья купил артист Владимир Вдовиченков за 120 млн рублей. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, сделку совершили в конце марта. Теперь двухэтажный особняк площадью 364 квадратных метра на 15 сотках земли принадлежит Вдовиченкову и его возлюбленной Елене Лядовой.

Отмечается, что собственность ранее оценивалась в 150 миллионов рублей, но Ивлеева из-за долгов вынуждена была уступить потенциальному покупателю 30 миллионов.

Особняк Ивлеева забрала у Элджея при расставании. Ему же достались «Хаммер H2» и BMW i8.

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#собственность
#кадры
#блогер
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«Ее достали из нафталина»: общественники требуют не пускать Анфису Чехову в Госдуму
Общественники требуют не пускать Чехову, Волочкову и Водонаеву в Госдуму
09 апреля 2025, 13:46

Анфиса Чехова (фото: Instagram* / achekhova)

Общественные деятели выступили с инициативой ограничить доступ к Госдуме для ряда знаменитостей, включая Анастасию Волочкову, Анфису Чехову и Алену Водонаеву, сообщает NEWS.ru.
Депутат Брянской областной думы и представитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выразил обеспокоенность тем, что известные личности периодически появляются в парламенте. Поводом для его заявления стали недавние слова Анфисы Чеховой, предложившей заменить слово «брак» на более позитивный термин.

«Можно сказать, что у Анфисы Чеховой нет популярности никакой, ее достали откуда-то из нафталина. Что не партия на ней пиарится, а скорее она на партии», — сказал Иванов.

Депутат считает, что такие фигуры подрывают авторитет Госдумы, и предложил официально ограничить доступ к её стенам для звезд шоу-бизнеса, Особенно негативно, по его мнению, на имидж парламента влияют Волочкова, Чехова и Водонаева.

«Надо запрещать выдавать пропуск в Госдуму бывшим звездам, которые были замечены в антидуховных проектах, например, "Секс с Анфисой Чеховой". Подобные шаги подрывают доверие к политическим институтам и нивелируют серьезность обсуждаемых проблем», — заключил Иванов.

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«Свет моей души»: Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына
Анна Заворотнюк родила сына и назвала его Марсель
09 апреля 2025, 13:42

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)

Звездная дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна родила сына. Девушка опубликовала трогательные кадры в соцсетях. Источники сообщают, что мальчика назвали Марселем.
«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — написала Анна Заворотнюк, добавив к записи звездочки.

Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk

Пользователи сети уже отреагировали на радостную новость и поздравляют Анну с пополнением.

«Пусть малыш растет здоровым и счастливым!»; «Будьте счастливы, здоровы и любимы во все времена!»; «Божееееееее поздравляю Вас», — написали юзеры.

До родов поклонники Анны Заворотнюк отмечали, что она внешне изменилась. Аудитория подчеркивала очарование девушки и ее сходство с мамой.

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