22 июля 2026, 20:54

Критик Сушко: Андрей Макаревич* всегда был русофобом

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram** @makarevich_andrey_official)

Культурный критик «Абзаца» Анатолий Сушко назвал певца Андрея Макаревича* последовательным русофобом. Так он прокомментировал заявления музыканта о прекращении финансовых связей с Россией и отказе платить налоги.





По словам Сушко, действия артиста не имеют отношения к двойным стандартам, а отражают его давнюю антироссийскую позицию. Критик уверен, что Макаревич* и ранее придерживался подобных взглядов, а после 2022 года просто перестал их маскировать.

«Потому что дело не в доходах, не в налогах, не в том, кто прав, кто виноват. Суть в том, что Андрей Вадимович* с самого начала был обычным волком-русофобом, который долго ходил в овечьей шкуре, чтобы жрать с нашей поляны как не в себя. Но в феврале 22-го года подул сильный ветер перемен, шкурка слетела, и пришлось убегать в лес к своей либеральной стае», — отметил эксперт.