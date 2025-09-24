Волочкова назвала сумму своего гонорара за интервью и корпоративы
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что любые ее выступления и корпоративы, а также интервью стоят денег. Об этом знаменитость сообщила в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По словам Анастасии, ее услуги сейчас пользуются большим спросом. Волочкова подчеркнула, что журналисты вспоминают о ней, когда им нечего писать.
«Привыкли, что я добрая. Но теперь все иначе: захотят меня услышать и увидеть — придется раскошелиться минимум на 200 тысяч рублей. Это я вам нужна, а не вы мне», — пояснила балерина.
Звезда российского шоу-бизнеса добавила, что ее участие в телевизионных программах обходится значительно дороже. Однако она не стала раскрывать точную сумму гонорара. Волочкова заключила, что считает свои расценки вполне умеренными и не самыми высокими среди знаменитостей.