Волочкова ответила наркологу на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова ответила психиатру-наркологу Василию Шурову, который обвинил её в алкоголизме.
Балерина была на приёме у специалиста год назад, после чего Шуров заявил, что не смог до неё «достучаться».
Сегодня Волочкова отметила, что поддерживает себя в прекрасной форме и регулярно занимается спортом. Она добавила, что, если бы была алкоголичкой, то не смогла бы стоять на пуантах и давать шоу.
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Сегодня Волочкова отметила, что поддерживает себя в прекрасной форме и регулярно занимается спортом. Она добавила, что, если бы была алкоголичкой, то не смогла бы стоять на пуантах и давать шоу.
«Я только позавчера сошла со сцены. Нужно спросить у этого человека, может ли он надеть пуанты и выступить в них на сцене. Этот добрый человек, вообще, в своём уме? Какой он психолог? Поржать только над ним можно после таких заявлений», – заявила Анастасия Волочкова в беседе с «Вечерней Москвой».Тем не менее, Шуров выразил уверенность, что балерина рано или поздно снова обратится к нему за помощью.
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Анастасия Чинкова