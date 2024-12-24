Выжала из пожилого мужа все: что стоит за семейным счастьем Игоря Николаева и зачем ему была нужна молодая жена

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: скриншот передачи «Пока все дома» Первый канал)
Примерно 15 лет назад композитор Игорь Николаев женился на Юлии Проскуряковой. Разница в возрасте супругов в 23 года очень долго вводила публику в недоумение. Однако, певец называет этот брак самым счастливым в его жизни, а что же Юлия?
О таком ли будущем мечтала молодая певица читайте в материале «Радио 1».
Юлия Проскурякова (Фото: соцсети)
Юлия появилась на свет 11 августа 1982 года в городе Екатеринбург. С детства девочка мечтала стать певицей. В школьные года Проскурякова выступала на различных вечерах и участвовала в музыкальных конкурсах, на которых очень любила петь песни своего будущего супруга.
После окончания школы Юлия последовала по стопам своего отца и поступила в Уральскую юридическую академию, однако страсть к сцене не пропала. Юлия много занималась музыкой, однако внешность девушки по меркам сцены считалась не «форматом». Невысокий рост — всего 159 см, крепкое телосложение, пухлые щёчки и общее выражение лица, далёкое от стандартов типичной красавицы, не способствовали тому, чтобы Проскурякова достигла славы.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: скриншот передачи «Пока все дома» Первый канал)
Игорь Николаев не только женился на Юлии, но и активно способствовал её карьерному росту. Брак открыл для Проскуряковой новые возможности, включая участие в проектах, таких как «Песня года» и «Лучшие песни». Кроме того, она смогла попробовать себя в актёрской роли, снявшись в сериале «Провинциальная муза» и мелодраме «Тили-тили-тесто».
Только самостоятельной звездой Проскурякова так и не стала. Публике она остается известной только как «жена Николаева». За 15 лет брака муж не написал для нее ни одного хита. Это и понятно, сказывается опыт с Наташей Королевой.
После неудач на большой эстрадной сцене, Проскурякова, не без помощи своего супруга отучилась в ГИТИС на курсе Сергея Шакурова. И сейчас пытается сниматься в кино. Пака роли ей все больше достаются второстепенные.
Юлия Проскурякова (Фото: соцсети)
Сейчас Юлии Проскуряковой 42 она молода и полна сил, в то время как 65 летний певец не так активен как еще пару лет назад. В интернете все чаще стали обсуждать ухудшающееся здоровье Николаева. Он редко появляется на публике, предпочитая участвовать только в значимых мероприятиях. В то же время его молодая жена стала более самостоятельной и в последнее время удивляет публику смелыми образами.
Однозначно можно сказать, что Юлия хоть и не получила желанную популярность певицы, но устроилась хорошо. Проскурякова на протяжении всех лет поддерживает мужа и никогда не была замечена в скандалах. Просто в определенный момент, возможно, из-за возраста, она заняла лидирующую позицию в семье. Она приехала из провинции, добилась успеха благодаря удачному браку и теперь наслаждается жизнью.
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Мечта Юлии — сцена
Юлия Проскурякова (Фото: соцсети)
Юлия появилась на свет 11 августа 1982 года в городе Екатеринбург. С детства девочка мечтала стать певицей. В школьные года Проскурякова выступала на различных вечерах и участвовала в музыкальных конкурсах, на которых очень любила петь песни своего будущего супруга.
После окончания школы Юлия последовала по стопам своего отца и поступила в Уральскую юридическую академию, однако страсть к сцене не пропала. Юлия много занималась музыкой, однако внешность девушки по меркам сцены считалась не «форматом». Невысокий рост — всего 159 см, крепкое телосложение, пухлые щёчки и общее выражение лица, далёкое от стандартов типичной красавицы, не способствовали тому, чтобы Проскурякова достигла славы.
Николаев все изменил
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: скриншот передачи «Пока все дома» Первый канал)
Игорь Николаев не только женился на Юлии, но и активно способствовал её карьерному росту. Брак открыл для Проскуряковой новые возможности, включая участие в проектах, таких как «Песня года» и «Лучшие песни». Кроме того, она смогла попробовать себя в актёрской роли, снявшись в сериале «Провинциальная муза» и мелодраме «Тили-тили-тесто».
Только самостоятельной звездой Проскурякова так и не стала. Публике она остается известной только как «жена Николаева». За 15 лет брака муж не написал для нее ни одного хита. Это и понятно, сказывается опыт с Наташей Королевой.
После неудач на большой эстрадной сцене, Проскурякова, не без помощи своего супруга отучилась в ГИТИС на курсе Сергея Шакурова. И сейчас пытается сниматься в кино. Пака роли ей все больше достаются второстепенные.
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Неравный брак
Юлия Проскурякова (Фото: соцсети)
Сейчас Юлии Проскуряковой 42 она молода и полна сил, в то время как 65 летний певец не так активен как еще пару лет назад. В интернете все чаще стали обсуждать ухудшающееся здоровье Николаева. Он редко появляется на публике, предпочитая участвовать только в значимых мероприятиях. В то же время его молодая жена стала более самостоятельной и в последнее время удивляет публику смелыми образами.
Однозначно можно сказать, что Юлия хоть и не получила желанную популярность певицы, но устроилась хорошо. Проскурякова на протяжении всех лет поддерживает мужа и никогда не была замечена в скандалах. Просто в определенный момент, возможно, из-за возраста, она заняла лидирующую позицию в семье. Она приехала из провинции, добилась успеха благодаря удачному браку и теперь наслаждается жизнью.
«Выжала из пожилого мужа все, что смогла и наслаждается жизнью», —считают многие интернет-пользователи.
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Елена Генералова