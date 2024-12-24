Выжала из пожилого мужа все: что стоит за семейным счастьем Игоря Николаева и зачем ему была нужна молодая жена

Примерно 15 лет назад композитор Игорь Николаев женился на Юлии Проскуряковой. Разница в возрасте супругов в 23 года очень долго вводила публику в недоумение. Однако, певец называет этот брак самым счастливым в его жизни, а что же Юлия?