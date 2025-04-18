Волочкова продаёт квартиру в центре Питера из-за долгов по ЖКХ

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова продаёт роскошную шестикомнатную квартиру в центре Питера из-за того, что не может погасить почти 130 тысяч рублей долгов за ЖКХ. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Волочкова выставила на продажу квартиру на Итальянской улице площадью 196 квадратов за 165 миллионов рублей. Она располагается в знаменитом доме Жако в историческом центре Санкт-Петербурга. Памятник архитектуры построен в 1831 году по проекту Карла Росси.
Этот дом известен тем, что в нём расположено культовое кафе «Подвал бродячей собаки». Здесь собирались поэты серебряного века.
Недвижимость балерина приобрела в 2001 году. На сегодняшний день за квартиру имеется долг за ЖКХ в размере 127 630 рублей. Суд обязал Волочкову погасить задолженность.
В квартире сделан роскошный ремонт, установлена дорогая мебель, трёхметровые потолки, гостевая спальня с гостевым туалетом, кабинет-библиотека, хозблок и даже спортивная комната. Известно, что на жилплощадь уже нашёлся покупатель.
Волочкова уже пыталась продать квартиру в 2011 году. Тогда она ее выставила более чем за 200 миллионов рублей. Покупателей так и не нашлось.
Также издание отмечает, что Волочкова также имеет долг за коммунальные услуги в своей квартире в Петровском переулке в центре Москвы.
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Этот дом известен тем, что в нём расположено культовое кафе «Подвал бродячей собаки». Здесь собирались поэты серебряного века.
Недвижимость балерина приобрела в 2001 году. На сегодняшний день за квартиру имеется долг за ЖКХ в размере 127 630 рублей. Суд обязал Волочкову погасить задолженность.
В квартире сделан роскошный ремонт, установлена дорогая мебель, трёхметровые потолки, гостевая спальня с гостевым туалетом, кабинет-библиотека, хозблок и даже спортивная комната. Известно, что на жилплощадь уже нашёлся покупатель.
Волочкова уже пыталась продать квартиру в 2011 году. Тогда она ее выставила более чем за 200 миллионов рублей. Покупателей так и не нашлось.
Также издание отмечает, что Волочкова также имеет долг за коммунальные услуги в своей квартире в Петровском переулке в центре Москвы.
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Элина Позднякова