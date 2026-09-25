Волочкова раскрыла, кто испортил ее отношения с дочерью: «Максимально очернили меня»
Волочкова заявила, что ее мать испортила ее отношения с дочерью
Анастасия Волочкова рассказала, кто помешал ей наладить контакт с 21-летней дочерью Ариадной. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.
Артистка отметила, что Ариадна избегает встреч с ней. А восстановить связь не позволяет ее мать: когда-то та лично пообещала «сделать все возможное, чтобы испортить отношения» танцовщицы с наследницей.
«А еще отцовская сторона дочери постаралась максимально очернить меня в глазах ребенка, чтобы ей не хотелось со мной даже общаться», — добавила Волочкова.Бывшая прима Большого театра призналась, что не знает, где сейчас живет дочь: та не отвечает на ее сообщения и звонки, а также скрывает свой адрес, чтобы родительница не посетила ее внезапно.