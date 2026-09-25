Волочкова раскрыла, кто испортил ее отношения с дочерью: «Максимально очернили меня»

25 сентября 2026, 16:33

Волочкова заявила, что ее мать испортила ее отношения с дочерью

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм**/volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала, кто помешал ей наладить контакт с 21-летней дочерью Ариадной. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.





Артистка отметила, что Ариадна избегает встреч с ней. А восстановить связь не позволяет ее мать: когда-то та лично пообещала «сделать все возможное, чтобы испортить отношения» танцовщицы с наследницей.

«А еще отцовская сторона дочери постаралась максимально очернить меня в глазах ребенка, чтобы ей не хотелось со мной даже общаться», — добавила Волочкова.