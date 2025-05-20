Екатерина Климова превратилась в египетскую царицу на новой фотосессии

Екатерина Климова (Фото: Инстаграм*/klimova___ekaterina)
Звезда сериала «По законам военного времени» превратилась в египетскую царицу на новой фотосессии. Снимками Екатерина Климова поделилась в своем Instagram*.
Для съемки она выбрала золотистую блузку с открытыми плечами и облегающую белую юбку. Стилисты создали объемную прическу с кудрями, а визажисты сделали акцент на глазах. Актриса позировала в красивых интерьерах на лестнице.
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«Команда мечты! Спасибо за творческий кайф и шикарные снимки», — поблагодарила она.Во время съемки в здании отключили свет, но это не помешало процессу.
«Свет погас, но у нас был свой», — пояснила команда артистки.Напомним, 47-летняя Екатерина Климова — мама четверых детей от разных мужчин. А ранее актриса делилась страхами, которые возникли у нее во время беременности.
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Лидия Пономарева