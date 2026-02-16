Волочкова раскритиковала СМИ за новость о лечении смертельной болезни
Балерина Анастасия Волочкова резко раскритиковала СМИ после сообщений о том, что она якобы отправилась в Европу лечить «смертельно опасную болезнь». Артистка заявила, что эта информация не соответствует действительности.
В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова пояснила, что поводом для слухов стала фотография на фоне немецкой клиники. По её словам, журналисты сделали выводы без каких-либо оснований и представили это как факт. Она подчеркнула, что не проходила лечение и не страдает тяжёлыми заболеваниями.
Балерина заявила, что подобные публикации появляются регулярно и строятся на домыслах. По её мнению, медиа используют её имя ради привлечения внимания, когда не хватает других тем. Она назвала такие материалы наглой ложью и упрекнула авторов в распространении недостоверной информации.
Волочкова добавила, что не собирается обращаться в суд или устраивать разбирательства. По её словам, она привыкла к подобному вниманию и предпочитает сосредоточиться на работе и личных делах, а не реагировать на слухи.
Читайте также: