Волочкова рассказала, как закончилась её многолетняя вражда с Лазаревым

19 октября 2026, 15:02

Балерина Волочкова помирилась с Сергеем Лазаревым после трёхлетней ссоры

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* / volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова помирилась с певцом Сергеем Лазаревым после конфликта, который произошёл в 2023 году. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.





По словам Волочковой, артисты восстановили отношения на юбилее общего друга — певца Николая Баскова. Они сделали совместную фотографию и обнялись.



«Все, мы сделали с Сережей общую фотографию, обнялись и зарыли топор войны. Никто ни на кого не держит больше зла, все отлично», — заявила балерина.