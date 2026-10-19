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Волочкова рассказала, как закончилась её многолетняя вражда с Лазаревым

Балерина Волочкова помирилась с Сергеем Лазаревым после трёхлетней ссоры
Анастасия Волочкова (фото: Instagram* / volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова помирилась с певцом Сергеем Лазаревым после конфликта, который произошёл в 2023 году. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.



По словам Волочковой, артисты восстановили отношения на юбилее общего друга — певца Николая Баскова. Они сделали совместную фотографию и обнялись.

«Все, мы сделали с Сережей общую фотографию, обнялись и зарыли топор войны. Никто ни на кого не держит больше зла, все отлично», — заявила балерина.
Конфликт между Волочковой и Лазаревым начался в 2023 году на церемонии «Золотой граммофон». Тогда певец отказался фотографироваться с балериной. Волочкова восприняла это как оскорбление и надолго внесла артиста в свой чёрный список. После этого они не общались на светских мероприятиях.

Позже Лазарев объяснил, что не хотел обидеть Волочкову. По словам певца, он спешил на репетицию и готовился к сценическому номеру, поэтому у него не было времени на совместное фото.

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