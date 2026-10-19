Волочкова рассказала, как закончилась её многолетняя вражда с Лазаревым
Балерина Волочкова помирилась с Сергеем Лазаревым после трёхлетней ссоры
Балерина Анастасия Волочкова помирилась с певцом Сергеем Лазаревым после конфликта, который произошёл в 2023 году. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.
По словам Волочковой, артисты восстановили отношения на юбилее общего друга — певца Николая Баскова. Они сделали совместную фотографию и обнялись.
«Все, мы сделали с Сережей общую фотографию, обнялись и зарыли топор войны. Никто ни на кого не держит больше зла, все отлично», — заявила балерина.Конфликт между Волочковой и Лазаревым начался в 2023 году на церемонии «Золотой граммофон». Тогда певец отказался фотографироваться с балериной. Волочкова восприняла это как оскорбление и надолго внесла артиста в свой чёрный список. После этого они не общались на светских мероприятиях.
Позже Лазарев объяснил, что не хотел обидеть Волочкову. По словам певца, он спешил на репетицию и готовился к сценическому номеру, поэтому у него не было времени на совместное фото.