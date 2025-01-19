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«А может, это любовь?» — в Сети обсуждают нового бойфренда Волочковой

Волочкова вернулась с Мальдив с новым молодым бойфрендом
Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Бывшая прима-балерина Большого театра в 25-й раз отдохнула на своих любимых Мальдивских островах. Компанию «королеве шпагатов» составил новый молодой любовник — 26-летний танцор Марчел Абаби.
Подробный фотоотчёт о возвращении пары в Москву танцовщица опубликовала в своих социальных сетях. «Мы с Марчелом вернулись» — такой надписью снабдила она трогательные фотографии.

Фото: соцсети Анастасии Волочковой



О новом избраннике Волочковой публике известно немного. Ему 26 лет, он танцор, участвует в кордебалете в шоу балерины «Одержимость».

«Завтра встречаемся на моем дне рождения в ресторане!» — сообщила сегодня Анастасия пользователям.

Блогеры и подписчики активно обсуждают новое увлечение Волочковой. «Ваша любовь пережила Мальдивы, но выдержит ли Москву?», «Посмотрим, насколько задержится рядом с вами этот мальчик», «А вдруг это любовь?» — пишут в Сети.

Некоторые скептически настроенные комментаторы предостерегают молодого танцора от нахождения рядом с Волочковой, говоря, что это не безопасно. Таким образом они намекают на бывшего жениха балерины, которому недавно озвучил приговор. Мужчина получил семь лет колонии за мошенничество в крупном размере.

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#мальчик
Стала известна сумма гонорара Олега Газманова за один концерт
Олег Газманов получает за концерт от трёх до пяти миллионов рублей
19 января 2025, 13:00

Олег Газманов (Фото: соцсети Олега Газманова)

Российский певец Олег Газманов в свои 73 года регулярно выступает, активно гастролирует и не думает о завершении карьеры, хотя он на сцене уже более 50 лет! По меркам других отечественных звёзд шоу-бизнеса он не слишком жадничает, получая за концерт от трёх до пяти миллионов рублей.
Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти». Он также подчеркнул, что певец нередко участвует в различных благотворительных и патриотических мероприятиях за совсем символические гонорары, а то и вовсе бесплатно. При этом Газманов всегда очень тепло и доверительно общается со зрителями и является настоящим любимцем публики.

Продюсер не мог не отметить великолепную физическую форму певца. Несмотря на возраст, Газманов до сих пор легко может пройтись по сцене колесом, сесть на шпагат, а то и сделать сальто! Причина такой хорошей формы заключается в том, что артист постоянно поддерживает её регулярным тренировками.

В заключение разговора продюсер ещё раз отметил, что Газманов — очень популярный и востребованный артист. Несмотря на это, он не гонится за баснословными заработками, но регулярно участвует во всех патриотических проектах.

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#продюсер
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Макаревич* начал распродавать имущество в Израиле
SHOT: Андрей Макаревич* начал распродавать имущество в Израиле
19 января 2025, 10:36

Андрей Макаревич* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Музыкант Андрей Макаревич* начал распродавать имущество в Израиле. Первым на продажу он выставил свой обеденный стол с пятнами от вина. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Накануне 71-летний певец через интернет продал свой кухонный стол и 8 стульев с соломенным покрытием. В объявлении он указал, что стол в идеальном состоянии и изготовлен из благородной древесины.

Уточняется, что продажу имущества Макаревич* объяснил ремонтом. Согласно информации канала, мебель из израильского дома лидера «Машины времени» купили за несколько дней.

В настоящее время уехавший из России рокер зарабатывает продажей вина и корпоративами для россиян за рубежом.

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#рф
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Дунаевский поставил рекорд к юбилею
19 января 2025, 10:09

Максим Дунаевский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Композитор Максим Дунаевский свой 80-й день рождения, который прошел 15 января, встретил с супругой на Мальдивах — подальше от юбилейной суеты и непогоды. Об этом пишет 7Дней.ru.
Уточняется, что Дунаевский является рекордсменом — спектакли на его музыку идут одновременно более чем в ста российских театрах. 4 февраля в Московском театре оперетты состоится вечер-концерт «Дунаевские. Двойной портрет», посвященный сразу нескольким датам: 80-летию Максима Исааковича и 125-летию его отца — легендарного Исаака Дунаевского.

Сегодня композитор по-прежнему остается в хорошей физической и творческой форме.

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Певица Слава объяснила свой отказ от звания заслуженной артистки России
18 января 2025, 19:15

Анастасия Сланевская/Слава (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская - прим. ред.) не понимает, за что выдаются звания народных и заслуженных артистов. Поэтому она всегда отказывается от государственных наград такого рода.
Комментируя работу актера Алексея Воробьева, она восхитилась его талантом и возмутилась, что у него нет никаких званий.

«Вот кому надо давать заслуженных и народных артистов, а не всяким в липучих лосинах… Человек просто гениальный актер, музыкант — супер! Я не понимаю, за что сейчас дают народных артистов? Меня просто это на самом деле бесит! Раньше, наверно, давали за любовь народа, а сейчас дают за сбор бумажек», - сказала артистка.

Слава добавила, что для артиста главное – любовь зрителя, а не звания. Ей неоднократно предлагали стать заслуженной, но она «в ряд с этими заслуженными» не встанет. Обратившись к поклонникам, певица сказала, что чувствует себя по-настоящему заслуженной, когда видит, что доставляет радость зрителям, пришедшим на концерт.

«Я заслужила вас, раз вы со мной!», — заключила Слава.

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В больнице рассказали о провалах памяти у Юрия Николаева
Mash: у телеведущего Юрия Николаева начались провалы в памяти
18 января 2025, 18:47

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

У телеведущего Юрия Николаева начались провалы в памяти. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее 76-летнего Николаева перевели в реабилитационный центр, где артист начал забывать свое имя, родных и место, в котором находится. Уточняется, что специалистам предстоит заново научить телеведущего самостоятельно передвигаться после операции на бедре.

Близкие Николаева в настоящее время не комментировали данную информацию.

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Отъезд отца из РФ, воспитание сына и другие тайны Алисы Гребенщиковой: как живет актриса, которой приписывали роман с Авербухом
18 января 2025, 18:36

Алиса Гребенщикова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алиса Гребенщикова — актриса, телеведущая и дочь лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова*. Зачастую в СМИ обсуждают ее отца, который после февральских событий 2022 года поспешно эмигрировал в Великобританию.
Что известно о личной жизни Алисы Гребенщиковой, которая в одиночку воспитывает сына, повлиял ли на ее карьеру отъезд отца и чем занимается актриса сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

Чем известна Гребенщикова


Алиса Гребенщикова родилась 12 июня 1978 года в Санкт-Петербурге. Окончила петербургскую академию театрального искусства.

«Своей фамилией я стала гордиться, как это ни смешно звучит, благодаря Лизе Боярской. В одном интервью она так хорошо говорила про семью, про родных, что и я подумала — почему же я должна стыдиться, скрывать, что я Гребенщикова? Мой сын, кстати сказать, тоже Гребенщиков», — признавалась актриса.

В кино Гребенщикова дебютировала в 1997 году в картине «Американка». Также Гребенщикова снималась в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Любовь-морковь», «Формула стихии» и других. Всего в ее фильмографии насчитывается более 80 работ.

Роман на льду и тайна рождения сына


В 2007 году Гребенщикова участвовала в программе «Ледниковый период» вместе с фигуристом Алексеем Тихоновым. Пара заняла третье место. Потом в биографии актрисы были еще ледово-танцевальные проекты, однако публике запомнился именно 2007 год. Дело в том, что Алиса слишком много времени проводила с наставником Ильей Авербухом (на тренировках и после), и им даже приписывали служебный роман.

Алиса Гребенщикова и Максим Ставиский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

После проекта Алиса родила сына Алексея. Несмотря на то, что артистка на тот момент состояла в зарегистрированных отношениях с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном, отцовство приписывали именно Авербуху. Тем более, сразу после рождения сына отношения в семье сильно испортились, и вскоре этот брак распался. Алиса осталась с маленьким ребенком на руках, однако смогла преодолеть все трудности.

«Мне очень хотелось вместе с Сережей оказаться на одной волне полнейшего счастья, но не получилось. Началась череда каких-то случайностей, недопонимания, недомолвок. Однажды после брошенной Сережей в сердцах фразы „Уходи!“ я собрала вещи и ушла», — вспоминала Гребенщикова.

Сегодня Алексею уже исполнилось 16 лет. Он носит фамилию матери.


Алиса Гребенщикова и сын Алексей (Фото: соцсети)

Как на карьеру Гребенщиковой повлиял отъезд ее отца


Отец Алисы Гребенщиковой Борис Гребенщиков* уехал из России в Великобританию в 2022 году, осудив проведение спецоперации и действия российских властей. Также музыкант признавался, что направляет Украине финансовую помощь.

В 2022 году, когда многие СМИ заявляли, что отъезд певца сломает жизнь его дочери, она хвасталась насыщенным графиком.

Что касается спецоперации и ситуации на Украине, то актриса никогда не делала публичных заявлений. Также она избегает вопросов об отъезде и действиях своего отца. Примечательно, что Гребенщикова не собирается уезжать из России.

Чем сейчас занимается Гребенщикова


Алисе Гребенщиковой – 46 лет. Она продолжает творческую деятельность и живет в РФ. Актриса задействована в постановках «Спасти рядового Гамлета», «Васса Железнова», «Женщины Есенина», «Онегин», «Нежданно-негаданно» и «Мужской аромат. Оркестр».

Алиса Гребенщикова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

В 2023 году актриса снялась в документальной картине «МХАТ. Верю!». В ближайшее время также должна выйти драма «София. Я есмь» с ее участием.

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Муж звезды «Битвы экстрасенсов» рассказал, что она видела перед смертью
18 января 2025, 17:33

Фото: istockphoto/LesDaMore

Дария Воскобоева, звезда «Битвы экстрасенсов», умерла в январе 2019 года от онкологического заболевания. Ее муж, Владислав Воскобоев, впервые сообщил подробности того, как проходили ее последние минуты жизни.
В шоу «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ Владислав рассказал, что перед тем, как впасть в кому, Дария пыталась показать ему нечто, совершенно непонятное ни ему, ни ей самой.

«Взгляд отсутствующий. Она сквозь меня смотрит и показывает, как будто за мной кто-то идет! У меня состояние было жуткое, я даже не хотел оборачиваться назад, смотреть, что там происходит. У нее взгляд идет за своим пальцем, как будто она мне на что-то показывает: „Смотри“», — вспоминал мужчина.

Тогда он вызвал скорую помощь, Дарию забрали в больницу, где она умерла через два дня, не приходя в сознание. Воскобоев рассказал, что первые метастазы появились у Дарии в молочных железах, затем болезнь поразила другие органы. Пара несколько раз ездила в Израиль, пытаясь победить болезнь, но и прославленные врачи советской школы, обосновавшиеся в Земле Обетованной, помочь не смогли.

«У нее были операция за операцией. Насколько я понял, там опухоли уже в костях были, позвоночник меняли частично. Опухоль была в голове. Как только она увеличивалась, то прямо жуткие боли были. Насколько я понял, уже на момент смерти опухоли вообще везде были — во всех органах», — делится вдовец тяжелыми воспоминаниями.

По словам мужа, экстрасенс планировала уйти от магии и направить силы на семью и обычную жизнь.

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«Как не стыдно?»: Влад Соколовский показал фото 72-летней мамы в купальнике
Певец Влад Соколовский опубликовал фото72-летней мамы в купальнике
18 января 2025, 17:18

Влад Соколовскй (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В интернете идёт бурное обсуждение очередного поста, который опубликовал певец Влад Соколовский. Он поздравил свою 72-летнюю маму с днём рождения, снабдив текст её фотографией в купальнике.
На фото изображён сам артист, его мама и её молодой муж, пишет издание «7 дней.ru». Снимок был сделан во время отдыха на одном из курортов, поэтому все трое имеют достаточно «пляжный» вид. Особенно привлекает взгляд 72-летняя дама в купаальнике, которая демонстрирует пышные формы и не менее блестящую форму.

Фото: соцсети Влада Соколовского

«Как не стыдно?...Так хорошо выглядеть», — написал в комментариях один из подписчиков.

Некоторые пользователи усомнились в подлинности снимка, заявив, что такую великолепную форму невозможно сохранить в столь почтенном возрасте. Однако большинство просто выразили своё восхищение, сказав, что теперь будут равняться на маму певца.

Сам Соколовский, впервые прославившийся ещё в трёхлетнем возрасте, снявшись в клипе Киркорова «Зайка моя», позже рассказал, что его мама — цирковая гимнастка, заслуженная артистка СССР. Она всегда умела держать себя в форме, это профессиональное, а сейчас просто наслаждается жизнью с молодым мужем, что её ещё больше красит, добавил артист.

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Звезда «Интернов» Светлана Пермякова: Изменила жизнь, чтобы похудеть
18 января 2025, 16:48

Светлана Пермякова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная российская актриса и телеведущая, звезда команды КВН «Парма» Светлана Пермякова сейчас заметно отличается от своего образа из 90-х. Она изрядно похудела признаётся, что для этого ей пришлось изменить всю свою жизнь.
Многие помнят комический дуэт «Светка и Жанка», который в 2003 году выиграл одну из наград фестиваля «Голосящий КиВиН» в Юрмале. Полненькая «толстушка-хохотушка» Пермякова несла в себе море обаяния, которым старалась компенсировать явную проблему лишнего веса. Сейчас всё иначе — Светлана стройна подтянута. В своём личном блоге она рассказала, какой ценой ей удалось добиться стройной фигуры.

Фото: соцсети Светланы Пермяковой

По словам артистки, основной частью её нового образа жизни стали долгие пешие прогулки. В магазинах она теперь покупает совсем другие продукты — овощи, фрукты, зелень рыбу.

«Раньше носила в сумке бутерброды, сладости — то, что можно съесть на бегу. Теперь подобное исключено», — говорит артистка.

Пермякова не скрывает, что поддерживать форму ей помогает препарат, который ей прописал диетолог. Он предназначен для снижения аппетита. Похудевшая, но не утратившая обаяния «Светка» советует подписчикам, желающим избавиться от лишнего веса, обращаться за помощью к специалистам, а не следовать бездумно примерам других людей, даже знаменитых, как она сама.

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