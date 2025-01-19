«А может, это любовь?» — в Сети обсуждают нового бойфренда Волочковой

Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Бывшая прима-балерина Большого театра в 25-й раз отдохнула на своих любимых Мальдивских островах. Компанию «королеве шпагатов» составил новый молодой любовник — 26-летний танцор Марчел Абаби.
Подробный фотоотчёт о возвращении пары в Москву танцовщица опубликовала в своих социальных сетях. «Мы с Марчелом вернулись» — такой надписью снабдила она трогательные фотографии.
Фото: соцсети Анастасии Волочковой
О новом избраннике Волочковой публике известно немного. Ему 26 лет, он танцор, участвует в кордебалете в шоу балерины «Одержимость».
Блогеры и подписчики активно обсуждают новое увлечение Волочковой. «Ваша любовь пережила Мальдивы, но выдержит ли Москву?», «Посмотрим, насколько задержится рядом с вами этот мальчик», «А вдруг это любовь?» — пишут в Сети.
Некоторые скептически настроенные комментаторы предостерегают молодого танцора от нахождения рядом с Волочковой, говоря, что это не безопасно. Таким образом они намекают на бывшего жениха балерины, которому недавно озвучил приговор. Мужчина получил семь лет колонии за мошенничество в крупном размере.
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Фото: соцсети Анастасии Волочковой
О новом избраннике Волочковой публике известно немного. Ему 26 лет, он танцор, участвует в кордебалете в шоу балерины «Одержимость».
«Завтра встречаемся на моем дне рождения в ресторане!» — сообщила сегодня Анастасия пользователям.
Блогеры и подписчики активно обсуждают новое увлечение Волочковой. «Ваша любовь пережила Мальдивы, но выдержит ли Москву?», «Посмотрим, насколько задержится рядом с вами этот мальчик», «А вдруг это любовь?» — пишут в Сети.
Некоторые скептически настроенные комментаторы предостерегают молодого танцора от нахождения рядом с Волочковой, говоря, что это не безопасно. Таким образом они намекают на бывшего жениха балерины, которому недавно озвучил приговор. Мужчина получил семь лет колонии за мошенничество в крупном размере.
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Александр Бойцов