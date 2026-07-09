Онкобольная блогер Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии

09 июля 2026, 00:01

Валерия Чекалина/Лерчек и Луис Сквиччиарини с ребенком (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прошла восьмой курс химиотерапии в рамках лечения рака желудка. Об этом сообщил в канале на платформе MAX отец её четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.





Напомним, что в феврале этого года Чекалина вновь стала мамой, но вскоре после этого попала в онкологическую реанимацию, где знаменитости рассказали про тяжёлое заболевание. Врачи объяснили — у неё четвёртая стадия рака с метастазами.



Из-за диагноза блогеру заменили домашний арест на запрет определённых действий, а уголовное дело приостановили до улучшения здоровья. Вопрос о возобновлении процесса волнует многих — однако адвокат Лерчек пока отказывается давать подробные комментарии на этот счет.



Валерия Чекалина/Лерчек с семьей (Фото: Instagram* @ler_chek) Первого и второго июля у блогера состоялся очередной сеанс химиотерапии. На пятый день после процедуры у Лерчек начались сильные боли в животе. Сейчас состояние знаменитости удаётся стабилизировать с помощью лекарств и средств для восстановления микрофлоры.



«Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего химия в организме накопилась и дала такой эффект», — объяснил Сквиччиарини.