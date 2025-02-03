«Волосы дыбом»: Погребняк призвала запретить песни Моргенштерна*

Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)
Блогер Мария Погребняк призвала запретить песни признанного иноагентом в России Алишера Моргенштерна*. Исполнитель сейчас находится в одном из рехабов Израиля. Недавно он заявил, что «просил о популярности у дьявола». Теперь же, по его словам, пришла расплата за ошибки.
«Просто посмотрите на него: его концерты — это не шоу, а ритуалы саморазрушения. Тексты? Сплошной цинизм, смешанный с пропагандой ценностей, от которых волосы встают дыбом. Он не артист — он проводник в преисподнюю, и за ним идут тысячи потерянных подростков...» — сказала Погребняк на шоу «Сокровища императора».Она добавила, что рэпер калечит своих слушателей, поскольку они цитируют его творчество, в котором упоминаются запрещенные вещества, а также презрение к морали и деньги.
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*Признан иноагентом в РФ.
Никита Кротов