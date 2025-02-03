«Оля, что с тобой?»: Чем удивила подписчиков Бузова

Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Подписчики телеведущей Ольги Бузовой были неприятно удивлены после публикации ее нового видео в социальных сетях. Теледива опубликовала кадры в купальнике.
«Оля, что с тобой? Везде целлюлит…», «Я подумала, Оля в детстве — косы, купальник», «Девочка-пухлях — киргизочка в синем купальнике», «Вроде спортом постоянно занимается и при этом все больше поправляется», «Режима нет, организм не молодеет», — раскритиковала Бузову аудитория.
Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Кто-то из юзеров даже предположил, что селебрити больна или хочет забеременеть. Судя по кадрам, знаменитость, возможно, отдыхает на Мальдивах или путешествует по Азии.
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