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«Оля, что с тобой?»: Чем удивила подписчиков Бузова

Бузову назвали киргизочкой в купальнике после ее нового видео
Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Подписчики телеведущей Ольги Бузовой были неприятно удивлены после публикации ее нового видео в социальных сетях. Теледива опубликовала кадры в купальнике.
«Оля, что с тобой? Везде целлюлит…», «Я подумала, Оля в детстве — косы, купальник», «Девочка-пухлях — киргизочка в синем купальнике», «Вроде спортом постоянно занимается и при этом все больше поправляется», «Режима нет, организм не молодеет», — раскритиковала Бузову аудитория.


Ольга Бузова (Фото: соцсети)



Кто-то из юзеров даже предположил, что селебрити больна или хочет забеременеть. Судя по кадрам, знаменитость, возможно, отдыхает на Мальдивах или путешествует по Азии.

Ранее сообщалось о том, как сегодня живет Дарья Клюкина из шоу «Холостяк».

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