«Мы новые Лолита и Цекало»: Джарахов и MONA посмеялись над своей разницей в росте

30 июня 2025, 02:06

Джарахов и MONA сравнили себя с Александром Цекало и Лолитой

Эльдар Джарахов и MONA (Фото: Telegram/MonaRaava)

Уже больше года Эльдар Джарахов состоит в отношениях с певицей MONA. Последняя в недавней публикации в своем telegram-канале признавалась в любви к блогеру и рассказала, что счастлива с ним. Даже несмотря на большую разницу в росте пара просто наслаждается существующим романом.





Эльдар и MONA стали гостями «Шоу Воли». Там Джарахов сравнил их пару с Павлом и Ляйсан Утяшевой. По словам блогера, они тоже хотят говорить о любви друг к другу открыто и пропагандировать традиционные семейные ценности. Воля не упустил возможности подшутить над Джараховым, а именно о росте артиста. Напомним, что он составляет 158 сантиметров.



Эльдар давно известен своей самоиронией, поэтому не обиделся на шутку Павла. Наоборот Джарахов продолжил иронизировать над ситуацией.





«Я понял, мы не новые Паша и Ляйсан, мы новые Лолита и Цекало», — ответил артист.

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«Очень мило, когда он просит что-то подать с верхней полки. Особенно когда это что-то сладкое», — ответила девушка.