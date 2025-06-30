«Мы новые Лолита и Цекало»: Джарахов и MONA посмеялись над своей разницей в росте
Уже больше года Эльдар Джарахов состоит в отношениях с певицей MONA. Последняя в недавней публикации в своем telegram-канале признавалась в любви к блогеру и рассказала, что счастлива с ним. Даже несмотря на большую разницу в росте пара просто наслаждается существующим романом.
Эльдар и MONA стали гостями «Шоу Воли». Там Джарахов сравнил их пару с Павлом и Ляйсан Утяшевой. По словам блогера, они тоже хотят говорить о любви друг к другу открыто и пропагандировать традиционные семейные ценности. Воля не упустил возможности подшутить над Джараховым, а именно о росте артиста. Напомним, что он составляет 158 сантиметров.
Эльдар давно известен своей самоиронией, поэтому не обиделся на шутку Павла. Наоборот Джарахов продолжил иронизировать над ситуацией.
«Я понял, мы не новые Паша и Ляйсан, мы новые Лолита и Цекало», — ответил артист.
Разговор о росте не закончился и Воля спросил у MONA преумещества отношений со столь низким человеком.
«Очень мило, когда он просит что-то подать с верхней полки. Особенно когда это что-то сладкое», — ответила девушка.
К тому же певица отметила, что у них с Эльдаром один размер ноги и одежды, что очень практично. Также пара очень заметна в толпе, что тоже нравится девушке.
Возлюбленные недавно отпраздновали год с начала отношений. По поводу этого MONA даже написала откровенный пост, где поблагодарила Эльдара за это время. По всей видимости, в паре царит гармония, и артисты действительно счастливы и любят друг друга.