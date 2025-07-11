«Не для всех»: Блогера Шалаеву раскритиковали подписчики за хвастовство о влиятельном возлюбленном

11 июля 2025, 02:52

Блогера Шалаеву критикуют подписчики за хвастовство о влиятельном возлюбленном

Фото: iStock/golubovy

Блогер из Екатеринбурга Мария Шалаева стала поводом для резкого осуждения со стороны общества. Девушка открыто хвасталась своим влиятельным возлюбленным, который организовал ей перелет до Ростова на военном самолете.





Как оказалось, борт приземлился в аэропорту Платов, который уже три года не принимает гражданские рейсы. При этом, как только журналисты обратили внимание на скандальные публикации, Шалаева удалила все свои прошлые посты.





«Кто сказал, что самолеты в Ростов не летают? Просто не все и не для всех», — заявляет блогер в одном из своих видео.