«Не для всех»: Блогера Шалаеву раскритиковали подписчики за хвастовство о влиятельном возлюбленном
Блогера Шалаеву критикуют подписчики за хвастовство о влиятельном возлюбленном
Блогер из Екатеринбурга Мария Шалаева стала поводом для резкого осуждения со стороны общества. Девушка открыто хвасталась своим влиятельным возлюбленным, который организовал ей перелет до Ростова на военном самолете.
Как оказалось, борт приземлился в аэропорту Платов, который уже три года не принимает гражданские рейсы. При этом, как только журналисты обратили внимание на скандальные публикации, Шалаева удалила все свои прошлые посты.
«Кто сказал, что самолеты в Ростов не летают? Просто не все и не для всех», — заявляет блогер в одном из своих видео.
Своего возлюбленного Шалаева называет «человеком Кремля» и «Мистером Х». С мужчиной и своим трехлетним сыном девушка не только смогла приземлиться в аэропорту Ростова, но и на дорогой машине поехать поужинать в ресторане.
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Как оказалось, такие перелеты Шалаева позволяла себе и ранее. Этим она делилась еще в январе этого года. По словам Марии, та поездка была внезапной, поэтому ей пришлось записаться на маникюр в Ростове, который она планировала сделать в Екатеринбурге. Мужчина исполнил пожелания девушки.
Как отмечает Baza, после начавшейся критики Шалаева срочно удалила все публикации, которые вызвали шок у общественности. Теперь ее Telegram-канал и вовсе закрытый. Журналисты пытались выяснить у девушки подробности случившегося, но она проигнорировала их.