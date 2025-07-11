«Мы не живем вместе»: бывшая девушка Глеба из группы «Три дня дождя» рассказала о беременности

11 июля 2025, 01:36

Бывшая девушка Глеба из группы «Три дня дождя» рассказала о беременности

Глеб Викторов (группа «Три дня дождя») (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Глеб из группы «Три дня дождя» скоро станет отцом, хоть и не живет с матерью своего будущего ребенка. Об этом рассказала сама девушка, которая долгое время скрывала свою беременность от подписчиков.





Избранница артиста Влада Морозова рассказала о беременности в своем telegram-канале. Девушка отметила, что рассталась с Глебом, но все равно будет заботиться о ребенке от певца.





«Я хочу поделиться прекрасной новостью — в моей жизни начинается самый трогательный и важный этап. Скоро на свет появится маленький человечек. С отцом ребенка у нас сложились добрые, уважительные отношения. Хотя мы не живем вместе», — пишет Влада.