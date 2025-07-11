«Мы не живем вместе»: бывшая девушка Глеба из группы «Три дня дождя» рассказала о беременности
Бывшая девушка Глеба из группы «Три дня дождя» рассказала о беременности
Глеб из группы «Три дня дождя» скоро станет отцом, хоть и не живет с матерью своего будущего ребенка. Об этом рассказала сама девушка, которая долгое время скрывала свою беременность от подписчиков.
Избранница артиста Влада Морозова рассказала о беременности в своем telegram-канале. Девушка отметила, что рассталась с Глебом, но все равно будет заботиться о ребенке от певца.
«Я хочу поделиться прекрасной новостью — в моей жизни начинается самый трогательный и важный этап. Скоро на свет появится маленький человечек. С отцом ребенка у нас сложились добрые, уважительные отношения. Хотя мы не живем вместе», — пишет Влада.
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В своей публикации Морозова не поделилась истинными причинами расставания с Глебом. При этом она уточнила, что пара прекратила отношения осознанно и взвешенно. Каждый теперь идет своей дорогой, но теперь они связаны общим ребенком. Влада призналась, что оба с нетерпением ждут появления малыша и готовы к новой роли в своей жизни.
Подписчики обратили внимание на лайки Морозовой под комментариями, где говорится, что отцом ребенка является Глеб. Сам музыкант пока никак не комментировал новости о своем отцовстве. На фоне этого обсуждаются слухи уже о новом романе Викторова, но имя потенциальной избранницы остается неизвестным.