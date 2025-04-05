Жених Виктории Дайнеко судится с бывшей женой из-за детей

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)
В марте этого года Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца от избранника, с которым встречалась последние три года. Многочисленные поклонники порадовались за певицу, решив, что она наконец-то встретила достойного спутника.
Недавно стало известно, что за возлюбленным певицы, Беркели Овезовым, числятся долги по налогам и кредитам в размере 6,5 млн рублей, а также череда скандалов с экс-супругой Анной Кинцлер и ее матерью Людмилой Кинцлер.
В 2020 году году бывшая теща Овезова подала на него в суд, требуя вернуть некую сумму денег, которую он у нее занимал на развитие бизнеса, однако в жалобе ей отказали, так как Людмила не смогла предоставить расписку. Позже в суд обратилась и Анна Кинцлер, которая заявила, что Беркели не общается с детьми и не платит алименты. Затем экс-супруга захотела лишить мужчину родительских прав, передает Super.
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*Запрещен в РФ
В 2020 году году бывшая теща Овезова подала на него в суд, требуя вернуть некую сумму денег, которую он у нее занимал на развитие бизнеса, однако в жалобе ей отказали, так как Людмила не смогла предоставить расписку. Позже в суд обратилась и Анна Кинцлер, которая заявила, что Беркели не общается с детьми и не платит алименты. Затем экс-супруга захотела лишить мужчину родительских прав, передает Super.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова