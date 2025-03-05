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Воровал на гастролях и изменял жене с молодой актрисой: почему «русский Тони Старк» Борис Хвошнянский больше не хочет жениться?

Борис Хвошнянский (Фото: кадр из сериала «Куба»)

Борис Хвошнянский (Фото: кадр из сериала «Куба»)

На одном из международных форумов Бориса Хвошнянского постоянно путали с Робертом Дауни-младшим, а соотечественники и вовсе прозвали «русским Тони Старком». Внешне артист и правда очень похож на «Железного человека», но карьера и личная жизнь актеров сложилась по-разному. Так, театр и кино далеко не сразу приняли Хвошнянского, да и любовь свою он нашел не сразу, уйдя к молодой коллеге от супруги с ребенком.

Хвошнянский ищет себя

Борис Хвошнянский появился на свет в Ленинграде, рос в семье инженеров-физиков. После кончины Брежнева папа будущего актера захотел изменить свою жизнь и начал работать преподавателем, а вот мама вплоть до пенсии занималась разработкой клапанов для топливных систем. Семья Хвошнянских не была далека и от творчества. Мама Бориса с раннего возраста любила читать и музицировать, выучилась игре на фортепиано и мечтала передать свои знания сыну. Сделать это получилось, но с огромным трудом: Хвошнянского больше привлекали футбол и прогулки с товарищами.

С возрастом Борис все же разделил любовь мамы к музыке, а потом заинтересовался театром и захотел стать актером. После окончания девятого класса юноша отправился в ЛГИТМиК, но студентом он тогда не стал: выяснилось, что на вступительных испытаниях нужно было показать еще танец с песней. Не получилось поступить в театральное и через год, поэтому не желающий терять время Хвошнянский отнести документы в педагогический институт.

Уже в первом семестре молодой человек осознал, что поспешил с выбором. Не в восторге от успеваемости Бориса были и преподаватели, поэтому через полгода он попал в список отчисления. Следующую попытку получить образование Хвошнянский предпринял в музыкальном училище имени Николая Римского-Корсакова, однако спустя пару месяцев после поступления он ушел в армию.

Борис Хвошнянский (Фото: кадр из сериала «Преступление и наказание»)

Творческая карьера Хвошнянского

Через некоторое время Борис сбежал в самоволку и снова появился перед приемной комиссией ЛГИТМиКа. В 1988 году он смог стать студентом Владимира Петрова.

После выпуска Хвошнянского поджидала новая проблема: многие театры закрывались, на съемки фильмов никто не желал тратить деньги, а уже востребованные артисты уходили работать в другие сферы. Пришлось как нельзя кстати подростковое увлечение музыкой, благодаря которому Борис стал бас-гитаристом коллектива «Пепси». Несмотря на частые выступления, актер весьма быстро осознал, что мечтал совсем о другой сцене. Только спустя год он смог устроиться в театр.

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Изначально Хвошнянский служил в театре «Время», после — перешел в «Буфф». Благодаря последнему у него получилось избежать бедности, которая постигла многих в 90-е годы: актеры получали процент от денег, вырученных с продажи спиртного на дискотеках после выступлений. Порой Хвошнянскому все же удавалось попасть на экран. Борис дебютировал в сериале «Улицы разбитых фонарей». Главную роль актер смог исполнить только через десять лет: в мюзикле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» он перевоплотился в камердинера Фигаро.

Запоминающаяся внешность Бориса стала причиной того, что режиссеры начали звать его на роли иностранцев. Нередко актера приглашали и в исторические проекты, вроде драмы «Медный всадник России» и телепроекта «Собор». Одной из наиболее интересных работ Хвошнянский считает Тень в сериале «Преступление и наказание», в котором он снялся вместе с Тихоном Жизневским и Иваном Янковским. А проектом, который изменил всю его жизнь, артист называет «Танцора».

Борис Хвошнянский (Фото: кадр из сериала «Внутри убийцы»)

Брак с Ольгой Тарасенко

Со своей единственной женой, Ольгой Тарасенко, Борис познакомился еще во время учебы в ЛГИТМиКе. Девушка пользовалась популярностью среди молодых людей. Хвошнянскому будущая артистка казалась недостижимой, но он все равно пытался с ней сблизиться: садился рядом в столовой, разыгрывал смешные сцены и говорил приятные слова. Ольга хоть и не отвечала прямо на ухаживания актера, но с улыбкой их принимала.

Уже после выпуска из института Тарасенко и Хвошнянский снова оказались вместе, на этот раз — в театре «Время». С труппой они выходили на сцену в нескольких странах. Но запомнились артистам не долгие репетиции, путешествия и аплодисменты зрителей, а арест Бориса. Тогда из магазинов можно было без особого труда что-то украсть, чем и промышляли некоторые артисты, не желающие тратить средства на подарки близким.

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Хвошнянского поймали, когда он воровал уже не впервые. Охрана вызвала сотрудников правоохранительных органов — в отделении артисту пришлось предоставить свои личные данные и заполнить анкету. Услышав, что актер еврей, полицейские его отпустили. Тарасенко очень переживала за коллегу. Борис это заметил, и с того момента их отношения поменялись. После возвращения в Санкт-Петербург артисты съехались.

Ольга и Борис поженились только в 1997 году, незадолго до появления на свет сына. Актеры, наслушавшись о том, что малыш обязательно должен родиться в браке, просто сходили в ЗАГС и расписались. После появления Марка их семья начала рушиться: пока Ольга ухаживала за ребенком, Борис занимался карьерой. Вместе с тем зацикленность Тарасенко на чистоте и обработке комнат от микробов казалась актеру перебором. Пара постоянно ссорилась, а Марк рос в напряженной атмосфере до семи лет.

Борис Хвошнянский (Фото: кадр из фильма «Медный всадник России»)

Новые отношения

Хвошнянский осознал, что все идет к разводу в 2002 году. На съемках «Танцора» он встретил Юлию Шарикову, приятный характер которой тут же зацепил артиста. Не помешали им ни брак Бориса, ни наличие романтического партнера у Шариковой, ни их десятилетняя разница в возрасте: артисты стали переписываться, иногда ходили на свидания. С последствиями таких личных встреч пришлось столкнуться в 2007 году, когда Юлия вдруг сообщила о беременности.

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Хвошнянский был на седьмом небе от счастья и сразу подал на развод с Тарасенко, которая уже знала о неверности супруга. С Шариковой Борис так и не сыграл свадьбу: сказался негативный опыт из прошлого. Однако это не помешало им создать крепкую семью, в которой появилось двое детей — Соня и Сеня.

Дети живут вместе с матерью в Санкт-Петербурге, а Хвошнянский почти все время проводит в столице из-за работы. Несмотря на это, отношения с дочерью и сыном у него теплые: актер старается как можно больше бывать с родными.

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Жизнь в Доме престарелых, бездетность и одиночество: где сейчас Татьяна Доронина
05 марта 2025, 16:02

Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

В 1987 году, после раскола МХАТа, актриса Татьяна Доронина стала директором и художественным руководителем МХАТа имени Горького в тот момент, когда театр переживал непростой период. В 2018 году руководство МХАТом перешло в руки Эдуарда Боякова, а Дорониной был предложен пост президента театра, созданный специально для неё Минкультуры.
По сути, новое положение актрисы лишило её возможности влиять на жизнь театра: кадровую политику, репертуар. Новый худрук, по словам Татьяны Васильевны, даже списал и утилизировал постановочные средства большинства спектаклей, поставленных Дорониной, и вернул срочные трудовые договоры, которые ранее были заменены бессрочными (Татьяна Васильевна хотела защитить артистов от увольнений, инициированных новым руководством).

Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Всё это для Дорониной стало настоящим ударом. Что сейчас происходит в жизни бывшего худрука МХАТа имени Горького? Читайте в материале «Радио 1».


Закрылась от мира, но не сдалась



После всех этих событий Татьяна Доронина замкнулась в себе: она не выходит на связь с близкими и коллегами, не даёт интервью, отказывается с кем-либо контактировать. Жизнь, полная театральных премьер и оваций, превратилась в серую обыденность.

Некоторые коллеги говорили о депрессивном состоянии актрисы после того, как её отстранили от руководства театром. Однако, несмотря на подавленность, Доронина не поддавалась унынию: в свои 90 лет она оставалась символом силы и упорства. Татьяна Васильевна знала о каждом событии в МХАТе, не упускала из виду даже мельчайшие детали.

Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)


Болезнь и неугодные бытовые условия для звезды



Когда Татьяна Васильевна уже не могла жить самостоятельно в квартире, она переехала в санаторий «Барвиха». Роскошный трёхкомнатный люкс, услуги персонала — всё это стоило немалых денег, актрисе приходилось платить от 700 до 900 тысяч рублей в месяц.

Зимой 2022 года Доронина заболела коронавирусом. Актриса попала в больницу: поражение лёгких составило 25%. Врачи заботились не только о её физическом, но и о психическом состоянии. Она провела почти две недели в стационаре, и, несмотря на испытания, говорила, что, возможно, попала в рай. Это было время, когда она могла ощутить заботу и внимание, которые ей так не хватало.

Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Выздоровев, Татьяна Васильевна вернулась в «Барвиху». Доронина нуждалась в особом внимании после перенесённой болезни, к тому же у актрисы были проблемы с ногами, и ей требовалась сиделка, но Татьяна Васильевна не желала делить номер с посторонним человеком. Вообще персонал постоянно жаловался, терпел капризы Дорониной, её непростой характер.

В июле 2024 года артистку перевели в геронтологический центр «Юго-Западный».

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#интервью
#болезни
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«Боже, это кто такая хорошенькая?»: отфотошопленная Алла Пугачёва вызвала восторг у Стаса Садальского
Стас Садальский в восторге от новых фотографий Аллы Пугачёвой
05 марта 2025, 15:58

Ала Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Алла Пугачёва традиционно каждое первое воскресенье марта отмечает праздник жёлтых цветов, который сама придумала более полувека назад. В этот день певица всегда произносит фразу «Весну разрешаю!».
В третий раз Пугачёва встретила любимый праздник вдали от Родины. Исполнительница хита «Миллион алых роз» опубликовала фото сервированного стола. На белой скатерти с изображением мимозы расставлены тарелки с жёлтым узором и вазы с жёлтыми тюльпанами.

Супруга Максима Галкина* также представила новые фотографии, на которых запечатлена за этим столом в жёлтой рубашке и такого же цвета бантом на голове.

«Незабываемый праздничек получился!», – заявила Пугачёва.
Однако пользователи сети раскритиковали артистку за использование фотошопа – её лицо выглядело слишком гладким и без морщин, а Пугачёвой, напомним, уже 75 лет. Но это нисколько не смутило российского актёра Стаса Садальского, который высоко оценил снимки.

«Боже, это кто такая хорошенькая?», – написал заслуженный артист России.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#цветы
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«Это позор для страны»: хейтеры требуют, чтобы Киркоров убрался со сцены
Филиппа Киркорова призвали покинуть сцену и заняться благотворительностью
05 марта 2025, 15:39

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Многие россияне возмутились возобновлением концертной деятельности российского певца Филиппа Киркорова и призвали его наконец покинуть сцену и заняться чем-то полезным для страны, пишет издание «Абзац».
«Киркоров – это позор для страны. Лучше бы он ушёл на американскую сцену петь с Кристиной Орбакайте. В России он не нужен», — считают некоторые россияне.

Некоторые призвали короля российской эстрады уйти на пенсию или заняться чем-то более полезным для страны, например, благотворительностью.

При этом хейтеры удивлены, что Киркорову удалось продать почти все билеты на свой концерт в Санкт-Петербурге, и отметили, что не пошли бы на выступление Филиппа даже бесплатно.

Также комментаторы возмутились заявлением певца, что он якобы делал перерыв в концертной деятельности, отметив, что он никуда не пропадал с российского телевидения.

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#киркоров
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Этно-оперу «Князь Владимир» с певцом SHAMAN в главной роли предложили включить в школьную программу
Оперу «Князь Владимир» с певцом SHAMAN хотят включить в школьную программу
05 марта 2025, 15:28

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Директор «Русской филармонии» Гаянэ Шиладжян предложила ввести оперу «Князь Владимир», главную роль в которой исполнил певец SHAMAN, в школьную программу. Об этом она заявила в беседе с изданием «Абзац».
В начале февраля на сцене Кремлёвского дворца состоялась премьера постановки, созданной композитором Игорем Матвиенко и музыкантом Николаем Расторгуевым. Главные роли в этно-опере исполнили Ярослав Дронов, он же SHAMAN, и певица Соя. Также в постановке принял участие московский симфонический оркестр «Русская филармония».

«Я бы ввела изучение этого произведения в школьную программу для того, чтобы дети могли узнать свою историю и хоть как-то услышать живую музыку», – высказалась Шиладжян.
Также директор оркестра отметила «мелодичность» Матвиенко, произведения которого должны изучаться в российских школах.

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#образование
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Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей
Адвокат Сенина: Буйнова могут оштрафовать или лишить прав за ДТП с пострадавшей
05 марта 2025, 15:21

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Певца Александра Буйнова могут оштрафовать или лишить водительских прав за ДТП со сбитой пенсионеркой, реального лишения свободы не будет. Об этом заявил адвокат Елена Сенина в беседе с NEWS.ru.
По ее мнению, исхода дела, как в случае с актером Михаилом Ефремовым, не будет, так как степень нанесенного вреда разная.
«Если мы говорим о вреде средней тяжести, там ни о каких сроках, лишении свободы речь не идет, это административный штраф или лишение прав управления транспортным средством», — пояснила юрист.
Сенина добавила, что у пенсионерки, если судить по публикациям СМИ, степень тяжести вреда средняя или легкая, а уголовное дело возбуждается лишь в случае тяжелой степени или смерти потерпевшего.

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