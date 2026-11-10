«Восемь часов — это очень много»: Дэниел Рэдклифф не хочет возвращаться к миру Поттера
Дэниел Рэдклифф отказался смотреть новый сериал о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф, исполнивший роль Гарри Поттера во всех восьми фильмах знаменитой франшизы, признался, что пока не планирует смотреть новый сериал по мотивам книг Джоан Роулинг. В интервью Associated Press актёр отметил, что за годы работы над фильмами провёл достаточно времени во вселенной волшебника, поэтому сейчас не испытывает особого желания возвращаться к этой истории в качестве зрителя.
Кроме того, Рэдклифф рассказал, что практически не смотрит телевизионные проекты и до сих пор не познакомился даже с некоторыми популярными сериалами. По его словам, у него есть немало других известных работ, которые он ещё не успел посмотреть.
«Не знаю, буду ли я это смотреть, честно говоря. Я уже провёл столько времени во вселенной "Гарри Поттера"… К тому же я вообще не смотрю телевидение. Я не видел "Во все тяжкие". Я не видел "Безумцев". Я не видел многие по-настоящему классические сериалы. Так что, понимаете, восемь часов — это очень много для любого просмотра», — сказал актёр.Тем временем другой участник оригинальной кинофраншизы, Руперт Гринт, вновь вернётся к образу Рона Уизли. Правда, на этот раз актёр появится не на экране, а на театральной сцене. Он присоединился к труппе бродвейской постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя».
Выступления Гринта запланированы со 2 февраля по 30 мая 2027 года. Таким образом, спустя 15 лет после завершения работы над фильмами о Гарри Поттере актёр вновь сыграет знакомого зрителям персонажа.