«Восемь часов — это очень много»: Дэниел Рэдклифф не хочет возвращаться к миру Поттера

10 ноября 2026, 23:02

Дэниел Рэдклифф отказался смотреть новый сериал о Гарри Поттере

Гарри Поттер (Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»)

Дэниел Рэдклифф, исполнивший роль Гарри Поттера во всех восьми фильмах знаменитой франшизы, признался, что пока не планирует смотреть новый сериал по мотивам книг Джоан Роулинг. В интервью Associated Press актёр отметил, что за годы работы над фильмами провёл достаточно времени во вселенной волшебника, поэтому сейчас не испытывает особого желания возвращаться к этой истории в качестве зрителя.





Кроме того, Рэдклифф рассказал, что практически не смотрит телевизионные проекты и до сих пор не познакомился даже с некоторыми популярными сериалами. По его словам, у него есть немало других известных работ, которые он ещё не успел посмотреть.





«Не знаю, буду ли я это смотреть, честно говоря. Я уже провёл столько времени во вселенной "Гарри Поттера"… К тому же я вообще не смотрю телевидение. Я не видел "Во все тяжкие". Я не видел "Безумцев". Я не видел многие по-настоящему классические сериалы. Так что, понимаете, восемь часов — это очень много для любого просмотра», — сказал актёр.