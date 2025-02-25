«Вот и выходите, девки, замуж»: Милана Тюльпанова заявила, что Александр Кержаков заявил на неё в полицию из-за угроз

Милана Тюльпанова (фото: Instagram* @milana_tulpanova)
Новый виток скандала между бывшим игроком сборной России по футболу Александром Кержаковым и его экс-супругой Миланой Тюльпановой. Спортсмен написал заявление в полицию об угрозах в адрес своей бывшей жены.
Тюльпанова опубликовала в своих соцсетях фотографию повестки, по которой её вызвали на беседу к полицейскому.
Она ответила лишь фразой: «От любви до ненависти один шаг».
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*запрещён в РФ
«В очередной раз на Милану Вадимовну было написано заявление об угрозах бывшему, так сказать родственнику. Вот и выходите, девки, замуж», – подписала снимок Тюльпанова.Примечательно, что женщину вызвали в отделение полиции 14 февраля. При этом в беседе с журналистом «КП-Петербург» Милана не смогла объяснить, какая ситуация стала поводом для обращения в правоохранительные органы.
Она ответила лишь фразой: «От любви до ненависти один шаг».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова