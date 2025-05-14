Решилась на постельные сцены в 50 и воспитывает дочь-деспота: как сейчас живет Анна Михалкова

Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)
14 мая свой день рождения празднует актриса Анна Михалкова. Как изменилось ее отношение к постельным сценам и чем она занимается сейчас, расскажет «Радио 1».
Актерство
Анна Михалкова родилась в знаменитой семье: её отец — режиссёр Никита Михалков, мать — Татьяна Михалкова. Уже в юности девочка оказалась в центре внимания: отец снял о ней документальный фильм «Анна: от 6 до 18», в котором на протяжении 12 лет фиксировал, как меняется её взгляд на жизнь. В основе картины — одни и те же вопросы, которые Михалков задавал дочери, монтируя ответы с хроникой событий, происходивших в стране в 1980–90-х. Позже актриса призналась, что воспринимает фильм как «препарирование личной жизни».
Хотя интерес к актёрству у Анны возник ещё в детстве, по окончании школы она выбрала другой путь и уехала за границу — в Италию и Швейцарию, где изучала историю искусств. Однако позже всё же вернулась в Москву и поступила во ВГИК. По её словам, в институте преподавали риторику, хореографию и фехтование, но актёрское мастерство давали не в полной мере.
Сегодня в её фильмографии — около сотни проектов. В недавнем интервью она призналась, что на откровенные сцены решилась только ближе к 50 годам.
«По поводу обнаженных сцен — надо было, конечно, дожить до почти 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться. Но я поняла, что дальше, видимо, будет хуже! Профессия подразумевает какие-то истории про интимную жизнь людей. При этом у меня никогда не было такого материала, где надо было действительно переходить черту», — рассказала она в программе «Кино в деталях» на СТС.
При этом отметила, что не согласилась бы на съёмки, нарушающие её внутренние границы. В фильме «Чувства Анны» её героиня, по словам актрисы, «обнажается настолько, что становится беззащитной и жалкой».
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Личная жизнь Анны Михалковой
Единственным супругом Михалковой был Альберт Баков — экс-вице-губернатор Ульяновской области. Пара переживала расставание, но позже смогла восстановить отношения. Таким образом, у них было две свадьбы. В первом браке родились сыновья Андрей и Сергей. Однако даже наличие маленьких детей не удержало актрису от разрыва.
Позже в интервью она признавалась, что кризис возник из-за желания обрести самостоятельность. После примирения у пары родилась дочь Лида. По словам актрисы, девочка — настоящая «папина дочка», и глава семьи её буквально обожает. Михалкова с юмором называет дочь «деспотом» и признаёт, что уже сейчас непросто справляться с её непростым характером.
Анна Михалкова с дочерью (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)
Чем занимается сейчас
С 2002 года Анна Михалкова ведёт детскую программу «Спокойной ночи, малыши!» на каналах «Россия-Культура» и «Россия 1». За работу в этом проекте в 2019 году она получила премию «ТЭФИ-KIDS». В 2018 году актриса заметно преобразилась, похудев на 15 килограммов. Не все поклонники поддержали её изменения, однако Михалкова резко ответила критикам:
«У нас каждый знает, как и чем лечить, как худеть, как воспитывать и как кому лучше выглядеть! Причем не только знает, но и с удовольствием делится своим уникальным мнением!».
В 2024 году актриса продолжает активно сниматься. Среди ожидаемых премьер были — фильм «Екатерина Великая», где Михалкова сыграла роль императрицы.
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