«Вот пока лежу, готовлюсь»: Светлане Немоляевой проведут операцию на сердце

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев)
Актриса Светлана Немоляева находится в больнице. Звезде фильма «Служебный роман» прооперируют сердце, сообщило издание «Абзац».
Немоляева выразила уверенность, что спустя пару дней она будет чувствовать себя лучше.
В мае 2024 года Немоляева болела коронавирусом, а в ноябре лечила повышенное давление. Все это время актриса не разгружала свой плотный график: она все еще на постоянной основе снимается и выходит на сцену театра.
Светлана Немоляева страдает аритмией с 2011 года — проблемы с сердцем у актрисы начались после кончины супруга. Таблетки не помогают купировать приступы, звезде «Служебного романа» приходится вызывать скорую помощь.
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«Я сейчас нахожусь в больнице <...> У меня на завтра запланирована рутинная операция на сердце от аритмии. Вот пока лежу, готовлюсь», — призналась Народная артистка РСФСР.
В мае 2024 года Немоляева болела коронавирусом, а в ноябре лечила повышенное давление. Все это время актриса не разгружала свой плотный график: она все еще на постоянной основе снимается и выходит на сцену театра.
Светлана Немоляева страдает аритмией с 2011 года — проблемы с сердцем у актрисы начались после кончины супруга. Таблетки не помогают купировать приступы, звезде «Служебного романа» приходится вызывать скорую помощь.
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Ольга Енгалычева