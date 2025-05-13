Вован из «Реальных пацанов» высказался об отношениях с дочерью после суда – потребовался психолог

Владимир Селиванов (фото: Telegram @vavanteam)
В прошлом году актёр Владимир Селиванов, более известный по роле Вована в сериале «Реальные пацаны», попытался через суд забрать семилетнюю дочь у бывшей супруги. Он утверждал, что она негативно влияет на ребёнка, однако девочку всё-таки оставили с Викторией Маркиной.
К счастью, бывшая супруга не стала воспрепятствовать общению отца с дочерью, поэтому у него есть возможность проводить с ней много времени. Однако разборки родителей сказались на девочке, поэтому актёр принял решение водить её к психологу.
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«Мы по очереди всех наших детей водим на терапию и занимаемся сами. Работаем над психологическим здоровьем деток сейчас, чтобы им не пришлось потом, во взрослой жизни, вспоминать свое детство... Так, сначала поработали с младшей, Соней, а вчера впервые я привел к этому терапевту Еву», – поделился Селиванов в беседе с изданием «7Дней.ru».Актёр отметил, что перенял увлечение психологией у нынешней жены Александры Калмыковой. Пара сошлась в 2023 году, а в прошлом году супруга родила ему сына Кирилла.
«Моя супруга пришла в мою жизнь таким проработанным человеком. И я ей часто задаю вопрос: «Почему с тобой так легко?» Она говорит, что поработала над собой с помощью психотерапевтов. И я сам этим проникся, у меня нет никакого скепсиса, я вижу результат», – подчеркнул звезда «Реальных пацанов».Читайте также:
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Анастасия Чинкова