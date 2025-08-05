«Возглавляют телевизионные каналы»: Шаляпин о друзьях Пугачевой в РФ
Певец Прохор Шаляпин рассказал о влиятельных друзьях певицы Аллы Пугачёвой из РФ
Прохор Шаляпин поделился мнением о том, что у Аллы Пугачёвой, которая покинула Россию, по-прежнему есть влиятельные друзья в стране.
Он отметил, что некоторые из них занимают высокие посты на федеральных телеканалах и «играют на два фронта», поддерживая связь с артисткой, оставаясь при этом активными участниками российского медиапейзажа.
«Они продолжают зарабатывать деньги на руководящих должностях. Многие из них возглавляют телевизионные каналы и одновременно поддерживают отношения с ней», — рассказал певец в интервью NEWS.ru.Шаляпин также отметил, что в прошлом Пугачёва оказывала значительное влияние на музыкальную индустрию, создавая «кланы» и «междусобойчики», которые затрудняли путь другим талантливым исполнителям. Он признался, что сам столкнулся с последствиями такой системы, но сейчас относится к этому с пониманием. Несмотря на критику, он выразил уважение к творческому наследию Пугачёвой, назвав её «талантливым человеком».