«Возглавляют телевизионные каналы»: Шаляпин о друзьях Пугачевой в РФ

05 августа 2025, 17:42

Певец Прохор Шаляпин рассказал о влиятельных друзьях певицы Аллы Пугачёвой из РФ

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Прохор Шаляпин поделился мнением о том, что у Аллы Пугачёвой, которая покинула Россию, по-прежнему есть влиятельные друзья в стране.





Он отметил, что некоторые из них занимают высокие посты на федеральных телеканалах и «играют на два фронта», поддерживая связь с артисткой, оставаясь при этом активными участниками российского медиапейзажа.





«Они продолжают зарабатывать деньги на руководящих должностях. Многие из них возглавляют телевизионные каналы и одновременно поддерживают отношения с ней», — рассказал певец в интервью NEWS.ru.

