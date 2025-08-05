Экс-участницу «Дома-2» Дарью Лымарь избили неизвестные в ее доме
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Лымарь стала жертвой нападения в своем доме, сообщила ее представитель Светлана Грачева порталу «Страсти». По словам Грачевой, последний раз Дарья выходила на связь 5 августа в 6 утра.
Лымарь рассказала о деталях инцидента, произошедшего, пока она спала. Неизвестные проникли в ее квартиру, и одна из девушек попыталась ее задушить. Грачева отметила, что Дарья находится в тяжелом психологическом и физическом состоянии: у нее разбито лицо и имеются следы от удушья на шее. Босиком и с переломами она отправилась в отдел полиции.
В сообщениях, которые Дарья отправила своей представительнице, она выражала страх и беспомощность. В одном из голосовых сообщений Лымарь отметила: «Я не знаю, почему это со мной происходит. У меня нет слов! Я чувствую себя как в сериале про гангстеров».
Сайт «Страсти» пытался связаться с Дарьей для получения информации о ее состоянии, но ответа не последовало. Светлана Грачева также не может сообщить о текущем положении дел. Стоит напомнить, что в июне 2025 года Дарья уже рассказывала о попытке изнасилования после встречи с мужчиной, которая закончилась серьезными травмами.
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