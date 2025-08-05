05 августа 2025, 15:20

Грачева: Экс-участницу «Дома-2» Дарью Лымарь избили неизвестные в ее доме

Фото: istockphoto/asiandelight

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Лымарь стала жертвой нападения в своем доме, сообщила ее представитель Светлана Грачева порталу «Страсти». По словам Грачевой, последний раз Дарья выходила на связь 5 августа в 6 утра.