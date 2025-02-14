Возлюбленная Павла Воли и Павла Буре: куда пропала популярная телеведущая MTV — Марика, как живет сейчас

Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)
В начале 2000-х годов на канале MTV появилась ведущая Марика, покорившая зрителей милой внешностью и широкой улыбкой. Позже она прославилась и тем, что стала девушкой юмориста Павла Воли. Со временем она пропала с телеэкранов. Как сложилась судьба Марии Кравцовой, рассказывает «Радио 1».
Карьера Марики
Мария Кравцова родилась в 1985 году. Когда девочке было 13 лет, мама отдала ее в школу моделей Вячеслава Зайцева. Спустя два года 15-летняя Маша начала самостоятельно обеспечивать семью и уговорила маму бросить тяжелую работу.
Моделью девушка проработала до 20 лет. Она не только выходила на подиум, но снималась в рекламе и музыкальных клипах, ее фото помещали в журналах, а еще Маша попала в топ-100 самых красивых людей Москвы.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)
Покорив все вершины модельного бизнеса, 20-летняя Мария захотела большего. Тогда, в 2005 году, она устраивается ведущей на музыкальный канал MTV, где начинает вести хит-парад «Евро-топ 20» и ещё примерно пять других телепрограмм. Но и на этом она не останавливается и создает свой бренд одежды. Ее имя все чаще начинают упоминать в прессе, после того, как она начала встречаться с Павлом Волей.
Роль мужчин в жизни Марики
Во времена молодости Мария встречалась с известным хоккеистом Павлом Буре. Эти отношения стали первыми серьезными в ее жизни. Именно после этого романа девушке начали активно предлагать съёмки в рекламе и журналах.
В 18 лет Мария знакомится с влиятельным бизнесменом. Но тогда отношения так и не переросли в нечто серьезное.
Другое дело — роман с Павлом Волей, с которым Мария познакомилась в клубе, где юморист давал концерты. Девушку покорила дерзость и харизма Воли.
Павел же влюбился в Марию с первого взгляда. Увидев девушку в зрительном зале, он еще не знал, кто она, но отвести глаз от нее не мог.
«Она хлопала ресницами и улыбалась во все зубы. Я был покорён!», — признался позже Воля.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)Ребята начали встречаться и вскоре вместе отправились отдыхать на Сейшелы. Вернувшись, они поняли, что об их романе уже известно всем. Марике было сложно справиться с повышенным вниманием, которое им уделяли. Они регулярно появлялись на обложках модных журналов, а пресса уже успела их «поженить».
Спустя четыре года пара рассталась. Сначала ходили разные слухи о появлении новых увлечений у обоих. Но Марика поспешила их опровергнуть.
«Просто любовь ушла, а без ярких эмоций я не могу. Наверное, мы просто передержали нашу любовь. И отношения зашли в тупик», — пояснила причину разрыва Марика.
После этого Кравцова целиком и полностью погрузилась в работу, стала дизайнером и окончательно пропала с телеэкранов.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)
Как живет Марика сейчас
Оказалось, что Марика вышла замуж за бизнесмена и родила двоих детей. Брак продлился восемь лет.
Скоро Марии Кравцовой исполнится 40 лет. Она написала три книги о здоровом питании, этой же теме посвятила свой блог, в котором публикует различные рецепты полезных блюд. Кравцова часто посещает светские мероприятия в сфере моды и ресторанного бизнеса.
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