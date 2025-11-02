Возлюбленная Тимати вернулась в спортзал спустя три месяца после родов

02 ноября 2025, 12:32

Валентина Иванова показала, как возвращается к тренировкам после рождения дочери

Валентина Иванова с дочерью (Фото: Instagram* / @halfbloodval)

Блогер Валентина Иванова, возлюбленная рэпера Тимати, впервые после рождения дочери вышла на тренировку и поделилась моментом с подписчиками.





Недавно Валентина призналась, что всерьёз намерена вернуть себе дородовую форму, и, судя по всему, сразу взялась за дело. Несмотря на то, что на днях она впервые отправилась в отпуск вместе с малышкой, расслабляться не стала — уже через несколько дней появилась в спортзале.

Валентина Иванова (Фото: Instagram* / @halfbloodval)



«Начало положено. Это будет увлекательный процесс», — подписала Иванова опубликованную в блоге фотографию с тренировки.