Возлюбленная Тимати вернулась в спортзал спустя три месяца после родов
Валентина Иванова показала, как возвращается к тренировкам после рождения дочери
Блогер Валентина Иванова, возлюбленная рэпера Тимати, впервые после рождения дочери вышла на тренировку и поделилась моментом с подписчиками.
Недавно Валентина призналась, что всерьёз намерена вернуть себе дородовую форму, и, судя по всему, сразу взялась за дело. Несмотря на то, что на днях она впервые отправилась в отпуск вместе с малышкой, расслабляться не стала — уже через несколько дней появилась в спортзале.
«Начало положено. Это будет увлекательный процесс», — подписала Иванова опубликованную в блоге фотографию с тренировки.Поклонники отметили, что даже спустя три месяца после родов Валентина выглядит великолепно — так что путь к прежней форме, похоже, не займёт у неё много времени.