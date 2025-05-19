«Брошу-ка эту затею»: Ирина Салтыкова призналась, почему оставила попытки вернуться на большую сцену

Ирина Салтыкова (Фото: Instagram @irinasaltykova_official)
Звезда 90-х Ирина Салтыкова призналась, что попытки вернуться на большую сцену не увенчались успехом. В эфире «Когда все дома» на телеканале «Россия 1» певица рассказала, почему отказывается от новых песен и как изменился ее взгляд на жизнь.
В 90-е и начале 2000-х песни Ирины Салтыковой звучали повсюду, а ее яркий образ покорял сердца миллионов. Но с годами концертов стало меньше, и певица сознательно отошла от сцены. Она ждет композицию, которая затронет ее душу, и не хочет возвращаться к образу беззаботной звезды.
Салтыкова добавила, что с возрастом приоритеты изменились. Сейчас певица наслаждается спокойной жизнью за городом, вдали от шоу-бизнеса. Собирать стадионы и жить в бешеном ритме ей больше не по душе, а творчество приносит радость только тогда, когда оно искреннее.
Теперь Салтыкова делится мудростью с молодыми девушками, предостерегая от иллюзий.
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«Я не находила за это время хороших песен. Мне предлагали, а я понимаю, что-то не то или то же самое. Я поняла, брошу-ка я эту затею», — признавалась 59-летняя артистка в беседе с Тимуром Кизяковым.
Ирина Салтыкова (Фото: Instagram* @irinasaltykova_official)
Салтыкова добавила, что с возрастом приоритеты изменились. Сейчас певица наслаждается спокойной жизнью за городом, вдали от шоу-бизнеса. Собирать стадионы и жить в бешеном ритме ей больше не по душе, а творчество приносит радость только тогда, когда оно искреннее.
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«Раньше что-то парились, достигали, а с возрастом ты в другую сторону поворачиваешься, наоборот. «Расслабься, все хорошо, все придет само по себе». Я получаю удовольствие», — отметила она.Личная жизнь Ирины не была легкой. В 1987 году она сыграла свадьбу с Виктором Салтыковым, и вскоре у них родилась дочь — Алиса.
Ирина Салтыкова с дочкой Алисой (Фото: Instagram* @irinasaltykova_official)Однако из восьми лет совместной жизни с мужем счастливым стал лишь первый год. Позже из-за проблем с карьерой тот стал пить. Дошло до рукоприкладства, а потом и измен. В результате они развелись. Певица больше не выходила замуж, хотя у нее были другие отношения.
Теперь Салтыкова делится мудростью с молодыми девушками, предостерегая от иллюзий.
«Те, кто пользуется внешностью и ищет богатого мужчину, останутся одинокими. Ничего из этого хорошего не выйдет. Человек просто должен знать, что жизнь его зависит от него конкретно, не от какого-то мужика», — подчеркнула она.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева