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«Возможно, у меня рак»: Лерчек несколько дней скрывала страшный диагноз от близких

Лерчек рассказала, как переживала первые дни после новости об онкологии
Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала о самых тяжелых днях после того, как узнала о возможном диагнозе — онкологии. В интервью Надежде Стрелец блогер призналась, что не могла сразу рассказать близким о своих подозрениях и ждала подтверждения врачей.



По словам Валерии, тревожные сигналы появились во время обследования перед родами. На УЗИ она приехала вместе с детьми и Луисом Сквиччиарини, однако специалисты заметили, что результаты исследования вызывают опасения.

После консультации врачи приняли решение о срочном кесаревом сечении. Уже после операции доктор настояла на дополнительном исследовании плаценты. Несколько дней Лерчек оставалась в больнице, а затем получила первые тревожные новости.

«Лера, у нас подозрение на рак, но мы ещё перепроверим твой анализ», — передала слова врача блогер.
Лерчек призналась, что после этого не стала сразу сообщать о возможном диагнозе маме, возлюбленному и друзьям — ей было важно дождаться окончательных результатов. Однако повторный анализ из другой клиники также подтвердил наличие раковых клеток.

Даже после этого Валерия продолжала держать ситуацию в себе. Когда её состояние снова ухудшилось и она оказалась в больнице, она впервые рассказала Луису о своих опасениях.

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Софья Метелева

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