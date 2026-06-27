«Возможно, у меня рак»: Лерчек несколько дней скрывала страшный диагноз от близких

27 июня 2026, 17:00

Лерчек рассказала, как переживала первые дни после новости об онкологии

Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала о самых тяжелых днях после того, как узнала о возможном диагнозе — онкологии. В интервью Надежде Стрелец блогер призналась, что не могла сразу рассказать близким о своих подозрениях и ждала подтверждения врачей.





По словам Валерии, тревожные сигналы появились во время обследования перед родами. На УЗИ она приехала вместе с детьми и Луисом Сквиччиарини, однако специалисты заметили, что результаты исследования вызывают опасения.



После консультации врачи приняли решение о срочном кесаревом сечении. Уже после операции доктор настояла на дополнительном исследовании плаценты. Несколько дней Лерчек оставалась в больнице, а затем получила первые тревожные новости.





«Лера, у нас подозрение на рак, но мы ещё перепроверим твой анализ», — передала слова врача блогер.