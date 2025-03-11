«Возникают моментики»: Алсу про свадьбу старшей дочери

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)
Певица Алсу Абрамова заявила, что свадьба ее старшей дочери Сафине пока не предстоит, поскольку она вовсю занята учебой. Подробностями исполнительница поделилась на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».
«Я считаю, что не нужно торопиться в таких вопросах. Нужно испытать свои отношения в быту, потому что возникают какие-то моментики. Я современный человек в этом смысле. Но у них есть папа, который более строгих нравов, поэтому пусть там уж сами решают… Мы близки с моими дочками, они мне все рассказывают, но свадьба нам не предстоит пока», — сказала знаменитость.Сафину увлекает медицина и наука, поэтому на отношения у нее попросту нет времени. Алсу резюмировала, что не будет торопить дочек со вступлением в брак.
Ранее о женщинах высказался певец Ярослав Дронов (SHAMAN).
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