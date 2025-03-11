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«Возникают моментики»: Алсу про свадьбу старшей дочери

Алсу призналась, что свадьба ее старшей дочери пока не предстоит
Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Певица Алсу Абрамова заявила, что свадьба ее старшей дочери Сафине пока не предстоит, поскольку она вовсю занята учебой. Подробностями исполнительница поделилась на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».
«Я считаю, что не нужно торопиться в таких вопросах. Нужно испытать свои отношения в быту, потому что возникают какие-то моментики. Я современный человек в этом смысле. Но у них есть папа, который более строгих нравов, поэтому пусть там уж сами решают… Мы близки с моими дочками, они мне все рассказывают, но свадьба нам не предстоит пока», — сказала знаменитость.
Сафину увлекает медицина и наука, поэтому на отношения у нее попросту нет времени. Алсу резюмировала, что не будет торопить дочек со вступлением в брак.

Ранее о женщинах высказался певец Ярослав Дронов (SHAMAN).

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#дети
«Подарил цветы кому надо»: объявивший о романе с Екатериной Мизулиной SHAMAN высказался о женщинах
Объявивший о романе с Екатериной Мизулиной SHAMAN раскрыл, как балует избранницу
11 марта 2025, 15:42

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 9 марта объявил о своих отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. В разговоре с Teleprogramma.pro исполнитель рассказал, как балует возлюбленную и дорогих для себя женщин.
Артист отметил, что самым важным для женщин является внимание. По его мнению, цветы, подарки «без повода» и просто спонтанные звонки — это лучшее проявление внимания.

«Как правило, я не люблю радоваться по щелчку. Например, сегодня у нас 8 Марта или 23 Февраля — радуемся. А может, я 25 февраля или 7 марта чувствую внутренний порыв отправить букет маме. Вот просто, без повода… Цветы, внимание, телефонные звонки без повода — это самое прекрасное», — подчеркнул SHAMAN.

На вопрос о том, кому он подарил цветы на Международный женский день, исполнитель ответил: «Подарил кому надо».

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Лолита назвала шуткой подготовку Аллой Пугачевой заказного убийства
Лолита: заявление о покушении Пугачёвой на Бородина может быть шуткой к 1 апреля
11 марта 2025, 14:44

Лолита (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская прокомментировала обвинения в адрес уехавшей из РФ Аллы Пугачевой в подготовке покушения на главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина. Слова певицы приводит «Ридус».
По словам исполнительницы, вряд ли примадонна, которая живет тихой жизнью с семьей на Кипре, строит криминальные планы против кого-то из своих недоброжелателей.

«Она конечно может послать надоедливых людей, но как и все мы. Бородин красивый, сильный мужчина, так что 75-летняя пенсионерка вряд ли положит глаз. Может, он просто так пошутил? Скоро как раз 1 апреля», — отметила Лолита.

Напомним, Виталий Бородин критикует Аллу Пугачеву за негативное отношение к действиям российского правительства. Общественник пытается добиться лишения певицы госнаград, а также присвоения ей статуса иноагента.

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#пенсионерка
#алла пугачёва
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#иноагенты
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«Повергли в шок»: Певица Севиль прокомментировала роман Мизулиной и SHAMANа
11 марта 2025, 14:26

Севиль (Фото: Telegram @seville_offi)

Певица Севиль не знала, что SHAMAN и Екатерина Мизулина в отношениях и отметила, что находится в шоке от таких новостей, пишет Kp.ru.
Севиль посетила пресс-завтрак, посвященный 20-й премии канала МУЗ-ТВ, где ответила на вопросы журналистов. Один вопрос был посвящен романтическим отношениям SHAMANа и Екатерины Мизулиной.

По словам Севиль, она даже не знала о новой паре в шоу-бизнесе.

«Пока еще не посмотрела новости. Вот как раз сейчас буду ехать в машине и читать, просто эти дни вообще не открывала социальные сети. Ну, а вы меня повергли в шок. Классно, я всегда радуюсь за ребят, слежу за своим носом и работаю над своими творческими делами», — ответила Севиль журналистам.

Напомним, в понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя», на котором официально объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной.

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Роль оленя и креветки: Юрию Чурсину 45 лет, личные тайны актера и почему его считают сексистом
11 марта 2025, 14:12

Юрий Чурсин (фото: РИА Новости / Светлана Шевченко)

Юрий Чурсин — один из самых таинственных актеров современности. Он завоевал признание зрителей благодаря ролям в фильмах и сериалах «Хиромант», «Изображая жертву», «Три мушкетера». 11 марта артисту исполняется 45 лет, и он по-прежнему остается востребованным как в кино, так и на театральной сцене. Как сложилась его судьба, какие испытания он прошел и в каких скандалах оказался замешан — расскажет «Радио 1».

Детство и становление Юрия Чурсина


Юрий Чурсин всегда относил себя к интровертам, и, возможно, именно поэтому о его детстве известно не так много. Будущий актер появился на свет в казахстанском городе Приозерске в семье военного. Рядом с этим городом расположен полигон Сары-Шаган, где проходили испытания противоракетного оружия.

Как и положено в семье военного, Чурсину с детства пришлось привыкать к постоянным переездам. Он сам признавался, что именно это воспитало в нем склонность к перевоплощению. В детстве Чурсин не отличался актерскими амбициями — на утренниках он лишь читал стихи и пел, но не участвовал в театрализованных сценках. Однако в школьные годы он попробовал себя на сцене, сыграв в одном из первых спектаклей оленя.

«Нравилось быть на сцене, творить иллюзию. Импонировало вместе с большим количеством людей переживать тот опыт, который бы ты в жизни никогда не пережил. И сегодня все то же самое», — рассказал Чурсин.

Мать Чурсина скончалась в тот период, когда он уже поступил в Щукинское училище, но еще не добился известности. Он пообещал себе во что бы то ни стало окончить ВУЗ в ее память.

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury)

Впрочем, обучение в театральном институте не обошлось без трудностей. Уже после первого курса Чурсин оказался на грани отчисления за «профнепригодность». К счастью, за него вступился художественный руководитель Юрий Шлыков, дав студенту второй шанс. И Чурсин его не упустил: успешно окончив учебу, он получил приглашение в театр имени Вахтангова.

Параллельно он начал сниматься в эпизодических ролях, дебютировав в сериале «Простые истины», а затем появившись в картинах «Неудача Пуаро» и «Трое против всех».

Прорыв в карьере: от «Хироманта» до артхауса


Настоящая известность пришла к Юрию Чурсину после роли Сергея Рябинина в сериале «Хиромант». Персонаж, обладающий способностью читать судьбу по линиям на ладонях, настолько впечатлил зрителей, что некоторые действительно поверили в экстрасенсорные способности актера. Сам же Юрий объяснял свою убедительную игру не верой в мистику, а интересом к психологии.

Следом последовала работа в культовой черной комедии Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Чурсин сыграл выпускника, который устроился статистом для следственных экспериментов в милицию. Фильм завоевал главный приз «Кинотавра», а Чурсин подтвердил свой статус талантливого актера интеллектуального кино.

Любовь к необычным ролям он доказал, снявшись в альманахе «Короткое замыкание» (2009), где появился в образе парня в костюме креветки. Однако со временем актер начал выбирать более коммерческие проекты.

Юрий Чурсин (фото: кадр из фильма «Короткое замыкание»)

Фильмы, за которые Чурсина критиковали


Юрий Чурсин поучаствовал в ряде популярных фильмов и сериалов:

  • «Глухарь в кино» (комедия);
  • «Мафия: Игра на выживание» (фантастика);
  • «Бригада. Наследник»;
  • «Гости» (хоррор).
Однако далеко не все проекты были успешными. Например, «За гранью реальности», в котором снялся Чурсин, оказался настолько спорным, что даже блогер BadComedian не удержался от саркастического комментария о том, как столь талантливый актер оказался в таком фильме.

«Когда тебе в руки попадает сценарий, когда встречаешься с режиссером, и даже когда уже идет съемка — ни в один из этих моментов ты не знаешь, что получится в самом конце. И все может пойти не так из-за человека, которого ты, возможно, никогда в жизни и не увидишь. Сделают странный монтаж, или странно запишут звук, или композитор напишет странную музыку. Кино — коллективный труд, где каждый может тянуть одеяло в свою сторону. А может, наоборот, все сложится. Я больше скажу: тот формат кинопроизводства, какой сейчас у нас выстроен, когда главная цель на каждом этапе — заработать, — кажется мне очень странным», — комментировал актер.

Почему Чурсин на 12 лет пропал из театра


В 2005 году он впечатлил зрителей ролью в постановке «Лес» по Островскому, а в последующие два года дважды становился лауреатом премии «Чайка» за выдающуюся игру в спектаклях «Примадонны» и «Человек-подушка». В 2009 году его участие в «Старшем брате» Константина Богомолова принесло ему еще одно признание — премию «Звезда театрала».

Однако после этой череды успехов Чурсин неожиданно отошел от театральной сцены. Причина проста: он решил сосредоточиться на карьере в кино.

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury

Скандал из-за высказываний


Долгие годы Чурсин не играл в театре, пока пандемия и вынужденная самоизоляция не заставили его пересмотреть свои приоритеты.

«Я, может быть, в какой-то степени сексист, но мне кажется, что у девочек этот момент как-то проще переживается, потому что им легче находиться в состоянии "ничегонеделания", само течение жизни для них — это уже прекрасная деятельность. А мальчикам сложнее, потому что им важно реализовываться в деле», — высказался артист.

В этот период актер задумался о возвращении на подмостки и вновь вышел на сцену со спектаклем «Кинастон» — постановкой, в которой ранее блистал Максим Матвеев.

«Со мной произошло примерно то же, что с Кинастоном: ты просто перестаешь делать хоть что-то. А поскольку я не большой любитель выпивать и забросил всякие эксперименты со своим сознанием, никакого альтернативного выхода не нашел, кроме как вернуться в театр, признаться, не без удовольствия», — отметил Юрий.

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать, не является ли актер сексистом. Этот резонанс был особенно неожиданным, ведь Чурсин всегда держался в стороне от громких сплетен и предпочитал не распространяться о своей личной жизни. Единственное, что можно было о ней узнать, — это редкие высказывания актера о семейных ценностях, его строгом отношении к изменам и теплых вечерах с женой Анной и сыновьями Богданом и Филиппом.

«Просто мы не можем родить ребенка и быть заземлены настолько, насколько заземлены женщины. И они в этом прекрасны и мудры, в них заключена великая тайна. А мужчины всегда более абстрактны, и способом их реализации в основном является дело. Безусловно, и для женщины важна самореализация, но это относится к личности, а не к половой принадлежности. В моем идеальном мире женщина не должна работать ради выживания. Это ложится на плечи мужчин. И мой сексизм в том, что я должен нести тяжелые сумки и открывать двери в машине, а не женщина», — объяснил актер.

Юрий Чурсин (фото: Instagram* / @chursin_yury)

Как живет Юрий Чурсин сегодня


Чурсин продолжает активную работу в кино и театре. В 2024 году он снялся в нескольких фильмах, сыграв главные роли в лентах «Атом», «В плену надежды», «Детокс» и «Этерна».

Кроме того, актер гастролирует по стране со спектаклем «Эмигранты» и выступает в театре «Современник» в постановке «Двое на качелях». Интересно, что до него эти роли исполняли Кристина Орбакайте и Кирилл Сафонов, но после их эмиграции на сцену вышли Чурсин и Татьяна Бабенкова.

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Стал вдовцом и усыновил троих детей: как живет и сколько зарабатывает ведущий шоу «Место встречи» Андрей Норкин
11 марта 2025, 14:03

Андрей Норкин (фото: кадр из программы «Место встречи» канала НТВ)

Андрей Владимирович Норкин — известный и скандальный журналист, прошедший непростой жизненный путь. Он стал вдовцом, но сумел вновь найти счастье в личной жизни. Несмотря на отсутствие высшего образования, он построил успешную карьеру на телевидении и завоевал любовь зрителей.
Как начиналась его карьера и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».

Детство и юность Андрея Норкина


Будущий журналист родился 25 июля 1968 года. С ранних лет проявлял артистизм, участвовал в конкурсах и даже пробовал себя в цирковом искусстве. Однако связывать жизнь с этим направлением не планировал — мечтал стать актером и поступить в театральное училище. Попытка оказалась неудачной: Норкина не приняли и посоветовали сначала отслужить в армии.

Параллельно с попытками поступить Норкин начал зарабатывать свои первые деньги — в 1985 году он работал слесарем в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи. В 18 лет его призвали в артиллерийские войска.

Фото: Instagram* / @norkinntv

В учебной части служба шла спокойно, но однажды его застали за рисованием обнаженных женщин вместо выполнения обязанностей.

«Когда все убирали территорию, я в каптёрке рисовал дембельский альбом для своего замкомвзвода, переводил с кальки голых теток. Комбат разозлился и велел отправить меня в войска. За меня заступились мои "деды", и вместо Забайкальского округа я отправился служить в Кутаиси, в часть, на территории которой росли мандарины, инжир, ежевика», — вспоминал журналист.

Несмотря на этот эпизод, Норкин дослужился до сержанта, хотя сам вспоминал армию без особого энтузиазма. В 1990 году жизнь журналиста потрясла трагедия — его мать погибла под поездом. Официально это считалось несчастным случаем, но родные сомневались в этой версии и требовали расследования.

Первые шаги в карьере Андрея Норкина


После армии Норкин предпринял еще одну попытку поступить в театральное училище — и снова безуспешно. Позже он с иронией вспоминал, что судьба уберегла зрителей от «никудышного актера». Вскоре ему попалось объявление о наборе дикторов на стадион «Лужники». Он прошел пробы и получил работу, которая стала отправной точкой его будущей журналистской карьеры. В период с 1989 по 1992 год Норкин прошел путь от диктора до редактора.

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Работа Норкина на радио и телевидении


В 1991 году Норкин задумался о смене профессии и обратил внимание на журналистику. Первым шагом стало сотрудничество с радио «Максимум», где он вел информационные программы. В 1992 году его пригласили на радиостанцию «101» директором информационных программ. Там он встретил свою будущую жену Юлию, с которой прожил 30 лет.

В 1996 году Юлия убедила Андрея принять участие в конкурсе ведущих на НТВ, что стало поворотным событием в его жизни: он не только выиграл, но и получил должность вопреки строгим требованиям телеканала не нанимать сотрудников без высшего образования.

Андрей Норкин (фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов)

Однако в 2001 году он ушел с телеканала из-за скандала и вскоре начал вести программу «Сегодня на ТНТ».

Позже он работал:

  • 2001–2002 — ТВ-6 («Сегодня на ТВ-6», «Опасный мир»);
  • 2002–2007 — главный редактор «Эхо-ТВ»;
  • генеральный директор «RTVi»;
  • 2007–2011 — ведущий на «Пятом канале» («Утро на Пятом», «Реальный мир»);
  • 2010–2013 — ведущий на «Коммерсантъ FM»;
  • 2012–2017 — руководитель новостной службы «Царьград ТВ»;
  • 2013 — ведущий программы «Прав? Да!» на ОТР;
  • 2014 — автор программы «Реплика» на «России-24».
В 2016 году он вернулся на НТВ, где стал ведущим ток-шоу «Место встречи», принесшего ему широкую известность. Передача отличалась высоким рейтингом, а самого Норкина зрители ценили за жесткие высказывания. Однако не все относились к нему положительно — критики обвиняли его в предвзятости. В 2017 году он начал вести вечерние новости «Итоги дня», а с 2019 года — политическое шоу «Изменить нельзя».

Другие проекты и литературная деятельность


Андрей Норкин не ограничивался телевидением. В 2013–2016 годах он вел мастерскую на факультете журналистики МИТРО, а в 2017 году стал наставником в обучающем проекте НТВ. Кроме того, он пробовал себя в литературе. Его жена Юлия убедила его написать книгу о службе в армии.

«Я написал, но напечатать долго не мог. А потом мне позвонили из издательства "ЭКСМО" и предложили написать о работе на ТВ. И пока я писал книгу про телевизор, они издали про армию. Так что за год у меня вышло сразу два тома», — вспоминал Норкин.
В результате вышли два издания:

  1. «Армейские байки. Как я отдавал Священный долг в Советской армии»;
  2. «От НТВ до НТВ. Тайные смыслы телевидения. Моя информационная война».

Фото: Instagram* / @norkinntv

Сколько зарабатывает Андрей Норкин сейчас


За свою карьеру Норкин получил несколько премий:

  • 2006 — ТЭФИ за лучшего ведущего информационной программы;
  • 2013 — премия Правительства РФ в области СМИ;
  • 2014 — премия «Радиомания».
По данным СМИ, в 2020 году его доход составил 4,3 млн рублей, однако эти сведения не подтверждены.

Личная жизнь Андрея Норкина: трагедия и новая любовь


Первый брак Норкина был коротким: возлюбленные поженились в 1985 году, но быстро расстались. В 1992 году он встретил Юлию,с которой прожил в счастливом браке 30 лет.

«На тот момент я уже успела побывать замужем, у меня был сын Саша», — рассказывала потом сама Юлия.

Журналист сделал девушке предложение, а сына Юлии принял как родного. Позже у них родился и общий ребёнок — дочь Александра. Затем пара решилась на усыновление и в семье появились Артем и Коля.

Андрей Норкин и Юлия (фото: Instagram* / @norkinntv)

Однако в 2020 году Юлия Норкина скончалась в возрасте 52 лет.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — говорил Норкин.

Известно, что на фоне стресса у Юлии случился инфаркт. В 2021 году Норкин снова женился — его избранницей стала бизнес-леди Ирина Бородина, руководитель строительной компании. Их роман развивался стремительно, и 3 сентября 2021 года они поженились. Ирина, которой на тот момент было 60 лет, подарила Норкину не только новую семью, но и статус дедушки — у нее уже были внуки.

Дети Андрея Норкина


Со своим пасынком Сашей у Андрея сложились дружеские отношения. Он стал оператором.

Сын Андрея Норкина Александр (фото: Instagram* / @norkinntv)

Дочь Александра окончила ветеринарный факультет, однако по специальности работать не стала: она выбрала для себя быть продюсером на НТВ и работала вместе с отцом в программе «Место встречи». Сегодня Александра Норкина замужем и воспитывает двоих детей. Приемные сыновья Артем и Николай воспитывались в семье Норкиных с младенчества. Они знали, что приемные, но всегда считали Андрея и Юлию родителями.

Чем занимается Норкин сегодня


Сейчас Норкин продолжает вести «Место встречи» на НТВ и комментировать общественно-политические события. За свою деятельность он попал под санкции ряда стран, но сам не придает этому значения.

«Кому интересны такие вещи? Внесли и внесли», — прокомментировал журналист.

Андрей Норкин и Ирина Бородина (фото: Instagram* / @norkinntv)

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