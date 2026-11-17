17 ноября 2026, 12:02

Виктория Боня похвалила Путина за помилование Лерчек и получила волну критики

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня опубликовала в своём блоге новое обращение к президенту РФ Владимиру Путину на фоне помилования блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и столкнулась с критикой.





В ролике Виктория похвалила Путина и заявила, что между ним и народом выстраивается «хорошая динамика отношений».

«Наш президент не только главнокомандующий, но и человек. Приятно видеть такую положительную динамику в отношении граждан страны и её лидера. Речь идёт о помиловании Валерии Чекалиной президентом. Это позволяет ей получить вакцину от рака в другой стране», — поделилась модель.

«Клоунесса хайпует! Могла ведь просто написать, что рада за Леру. Но нет, нужно обращение к президенту писать», — написал один комментатор.