«Клоунесса хайпует»: Боня снова обратилась к Путину и столкнулась с хейтом
Виктория Боня похвалила Путина за помилование Лерчек и получила волну критики
Виктория Боня опубликовала в своём блоге новое обращение к президенту РФ Владимиру Путину на фоне помилования блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и столкнулась с критикой.
В ролике Виктория похвалила Путина и заявила, что между ним и народом выстраивается «хорошая динамика отношений».
«Наш президент не только главнокомандующий, но и человек. Приятно видеть такую положительную динамику в отношении граждан страны и её лидера. Речь идёт о помиловании Валерии Чекалиной президентом. Это позволяет ей получить вакцину от рака в другой стране», — поделилась модель.Кроме того, телеведущая отметила важность сострадания. Однако пользователи раскритиковали Боню в комментариях.
«Клоунесса хайпует! Могла ведь просто написать, что рада за Леру. Но нет, нужно обращение к президенту писать», — написал один комментатор.Публика посчитала, что телеведущая записала обращение, чтобы поднять охваты в соцсетях.