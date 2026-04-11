Возвращение к истокам: актриса Энн Хэтэуэй вышла в образе, напоминающем её ранние роли
Актриса Энн Хэтэуэй показала в соцсетях, как появилась на премьере фильма «Дьявол носит Prada — 2» в Шанхае и сразу привлекла внимание публики своим образом.
Для красной дорожки звезда выбрала нежное пастельно-розовое платье с воланами, которое, по мнению модных критиков, отсылает к её героине из фильма «Дневники принцессы». Лёгкий и романтичный наряд подчеркнул утончённый стиль актрисы.
Образ Хэтэуэй дополнили прозрачные туфли Gianvito Rossi на каблуке и элегантные бриллиантовые серьги. Волосы актрисы были распущены, а челка напоминала стиль её героини Энди Сакс. Завершили образ макияж с дымчатыми тенями и сияющей помадой. На дорожке компанию ей составила Мерил Стрип, выбравшая сдержанное шёлковое платье синего цвета.
Отметим, что продолжение культовой картины выходит спустя два десятилетия после оригинала. Сама Хэтэуэй призналась, что за это время прошла большой путь — от «растерянного ребёнка» до уверенной в себе женщины.
