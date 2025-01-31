«Впечатлена и вдохновлена»: Дина Саева встретилась в Москве с турецкой актрисой Ханде Эрчел

Ханде Эрчел (Фото: соцсети)
Самый известный блогер российского TikTok Дина Саева встретилась со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел, которая прилетела в Москву на премьеру фильма «Оставь это ветру».
Дина лично смогла пообщаться с Ханде и даже вручила ей небольшой подарок.
Блогер поделилась с подписчиками своими эмоциями от встречи с турецкой актрисой.
Ханде Эрчел прилетела в Москву 30 января. Она поселилась в столичной пятизвёздочной гостинице The Ritz-Carlton. Актриса вместе с партнёром по фильму Барышем Ардучем представила фильм «Оставь это ветру», в котором они исполнили главные роли.
Читайте также:
Турецкая актриса Ханде Эрчел хочет познакомиться с Юрой Борисовым
4-летняя племянница актрисы Эрчел из «Постучись в мою дверь» победила рак
«Пора подумать о себе»: Друзья советуют Хейли Бибер бросить Джастина
Блогер поделилась с подписчиками своими эмоциями от встречи с турецкой актрисой.
«Сегодня я была на премьере фильма «Оставь это ветру». Хэнде прилетела в Москву. Я никак не могла пропустить это мероприятие. Познакомилась с ней лично. Было много эмоций. Невероятно впечатлена и вдохновлена», — рассказала блогер в своем Telegram-канале.
Ханде Эрчел прилетела в Москву 30 января. Она поселилась в столичной пятизвёздочной гостинице The Ritz-Carlton. Актриса вместе с партнёром по фильму Барышем Ардучем представила фильм «Оставь это ветру», в котором они исполнили главные роли.
Читайте также:
Турецкая актриса Ханде Эрчел хочет познакомиться с Юрой Борисовым
4-летняя племянница актрисы Эрчел из «Постучись в мою дверь» победила рак
«Пора подумать о себе»: Друзья советуют Хейли Бибер бросить Джастина
Элина Позднякова