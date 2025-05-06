У Филиппа Киркорова заподозрили проблемы со здоровьем на фоне резкого похудения

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
В последнее время поклонников Филиппа Киркорова беспокоит состояние артиста. Он сильно похудел и стал казаться изможденным. Некоторые фанаты заподозрили, что у певца появились проблемы с голосом и дикцией, передает Telegram-канал «Светский хроник».
Недавно в интернете опубликовали фрагменты выступлений Киркорова, где слышно, что в одних песнях он не справляется с вокальными партиями, а в других — нечетко произносит слова.
За последние несколько лет 58-летний артист перенес ряд пластических операций на лице и теле.
Примечательно, что некоторые поклонники связывают состояние Киркорова с недавним уходом из жизни его отца.
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«А что с дикцией, голосом? Микроинсульт? Липосакция задела голосовые связки?» — говорится в публикации Telegram-канала.
За последние несколько лет 58-летний артист перенес ряд пластических операций на лице и теле.
Примечательно, что некоторые поклонники связывают состояние Киркорова с недавним уходом из жизни его отца.
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Екатерина Коршунова