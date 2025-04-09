Врач объяснил внезапную госпитализацию певицы Славы

Певица Слава (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)
44-летня певица Слава (Анастасия Сланевская) вышла на связь с фанатами из клиники.
«Нельзя мне нервничать и расстраиваться. Думала, чем старше, тем более с холодным сердцем воспринимаешь происходящее. А не х… Пришлось к врачу…» — написала в блоге исполнительница.Точный диагноз Анастасия не раскрыла, однако подписчики заметили на снимке холтер. Похоже, артистка столкнулась с сердечными проблемами.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что артисты — особенные люди, которые наиболее склонны к кардиологическим заболеваниям из-за истероидности.
«У всех артистов есть большие проблемы. Это было доказано еще греческими учеными. Только раньше считалось, что истерия только у женщин, а потом оказалось, что она присуща всем артистам. Им ставится диагноз истерический невроз. И, скорее всего, он возникает из-за нарциссического расстройства личности или детских травм», — сказал он.
По его мнению, это напрямую влияет на нервную и сердечно-сосудистую, гормональную системы, что приводит к «разносу» организма и различным заболеваниям.
«Психосоматика — это реальное явление. То есть мы с помощью работы нашей нервной системы реализуемся в нескольких феноменах: психике и прямом воздействии на наши ткани. Психика у артистов расшатанная, она воздействует на нервную систему, и разрушает органы и ткани», — заключил врач.
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