Невролог объяснил, почему днем может клонить в сон

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Дневная сонливость может быть связана с плотным ужином накануне, недостатком света, монотонной работой. Об этом рассказал невролог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Максим Алексеев. По его словам, клонить в сон днем может из-за различных заболеваний, таких как авитаминоз, хронический стресс и депрессия.
«Однако на практике о серьезных страшных диагнозах надо думать в последнюю очередь ввиду их редкости. В первую очередь надо проанализировать свой образ жизни и скорректировать его. Если это не помогает — посетить терапевта, невролога и эндокринолога, которые составят план обследования и помогут определиться с диагнозом», — поделился врач в беседе с «Известиями».В то же время врач-физиотерапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Марья Старцева рассказала, чем можно заменить занятия в спортзале или пробежку. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что прекрасной альтернативой может стать поход на танцы. По ее словам, такая физическая активность меньше нагружает суставы, вырабатывает гормоны счастья и улучшает работу мозга.
«Танцы — это полноценная физическая нагрузка, которая держит тело в тонусе и заменяет скучные тренировки. Они задействуют почти все группы мышц <…>. За час активных танцев, например, хип-хопа, сальсы или зумбы, можно сжечь от 300 до 600 ккал — это как пробежка или интенсивная сессия в зале», — подчеркнула физиотерапевт.Читайте также:
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