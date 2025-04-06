Врач рассказала, как лечить микоплазменную пневмонию

Московские хирурги из Клиники доктора Рошаля спасли 11-летнего школьника, который проглотил пятисантиметровый карандаш. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. По словам мальчика, карандаш, зажатый в зубах, он проглотил случайно во время урока, когда хотел откашляться. Родителям он все рассказал лишь когда вернулся домой.