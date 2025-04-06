Врач рассказала, как лечить микоплазменную пневмонию

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Против микоплазменной пневмонии неэффективны противовирусные препараты, так это бактерия, а не вирус, и, соответственно, лечить ее можно лишь антибиотиками, причем строго по чувствительности возбудителя. Об этом заявила директор по лабораторной медицине «ЛабКвест, к.м.н Любовь Станкевич, также назвав распространенное последствие болезни.
«На фоне микоплазмы у человека часто развивается выраженное воспаление слизистой, она повреждается, и организм перестает справляться с новыми вирусами и бактериями. И тогда начинается порочный круг — только человек вылез из одного заболевания и через несколько дней он снова заболевает», — отметила врач в беседе с «Известиями».Вместе с тем врач-диетолог, советник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Александра Суржик рассказала, почему весной часто не хватает витаминов. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт указала, что в это время года многие женщины пытаются похудеть к лету и ограничивают себя в питании, что приводит к недополучению важных микроэлементов. Также в зоне риска находятся люди с болезнями ЖКТ, которые могут не давать им усваивать микронутриенты.
«Еще добавлю такую непопулярную фразу: при полноценном, разнообразном питании мы получаем с пищей практически все микронутриенты в достаточном количестве. Важно только помнить, что много калорий не равно полноценное питание», — поделилась специалист.Читайте также:
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