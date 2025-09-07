«Заглянул к тем, кто на посту»: Олег Газманов удивил врачей ночным визитом

07 сентября 2025, 11:33

Олег Газманов попал в больницу после концерта на Камчатке

Олег Газманов (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Российский певец Олег Газманов попал в Елизовскую районную больницу после своего выступления на фестивале «Елизовская осень». Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на заявление больницы.





Артист приехал в больницу вечером после концерта, где встретился с медицинским персоналом.

«Олег Газманов заглянул к тем, кто не смог попасть на вечерний концерт «Елизовская осень 2025» из-за дежурства. Спасибо за то, что не забываете тех, кто остаётся на посту ради нашего здоровья!» — сказано в сообщении.