Врачи запретили Олегу Газманову делать фирменные сальто, шпагат и тренировки
Олег Газманов столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем — врачи запретили ему делать фирменные сальто, шпагат и даже тренироваться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, 74-летний артист обратился к медикам из-за болей в пояснице и ноге. Обследование показало, что у певца развивается коксартроз — заболевание, при котором разрушается хрящевая ткань тазобедренного сустава. Медики предупредили, что в тяжёлых случаях недуг может привести к потере подвижности.
Газманову, который в прошлом имел звание мастера спорта по гимнастике, рекомендовали полностью отказаться от активных физических нагрузок, поскольку они усиливают разрушение суставов.
