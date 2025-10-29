Врачи запретили Олегу Газманову делать фирменные сальто, шпагат и тренировки

29 октября 2025, 11:38

Олег Газманов (Фото: Instagram*/oleggazmanov)

Олег Газманов столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем — врачи запретили ему делать фирменные сальто, шпагат и даже тренироваться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.