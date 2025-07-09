«Врать в лицо»: Анна Хилькевич ответила на обвинения из-за скандала на шоу

09 июля 2025, 22:09

Анна Хилькевич дала ответ на упреки по поводу её поведения на реалити-проекте

Анна Хилькевич (Фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич, ставшая участницей шоу «Большой куш. Бангкок» вместе с мужем Артуром Мартиросяном, возмутилась резким замечаниям по поводу её поведения на реалити-проекте. В личном блоге актриса высказала свою позицию.





Хилькевич, в битве за 10 миллионов рублей, где участники проходят испытания, блефуют и создают альянсы для получения кейса с деньгами, нарекли главной злодейкой. Девушка якобы притворилась подружкой экс-жены рэпера Гуфа Айзы, а затем усиленно обсуждала план, как убрать её с проекта. Анну задела эта история и она высказала своё мнение.

«Когда мои слова переворачивают и пытаются выставить меня лицемеркой, я молчать не могу... Я могу смолчать, могу схитрить. Но врать в лицо — не моя тема. Меня обвиняют в том, что я не делала», — возмутилась Хилькевич.