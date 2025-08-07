Достижения.рф

Монсон призвал Исинбаеву погасить долги в России

Джефф Монсон призвал Елену Исинбаеву погасить долги в России
Джефф Монсон (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон обратился с призывом к двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой. Об этом пишет РИА Новости.



По мнению спортсмена, россиянке необходимо погасить долги перед ФНС.

«Независимо от того, насколько ты успешен как спортсмен, ты остаешься человеком, у тебя есть обязательства перед обществом», — добавил Монсон.

Он подчеркнул, что у человека не должно быть неограниченной свободы действий.

Ранее стало известно, что Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг перед налоговой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, олимпийская чемпионка покинула РФ в 2023 году. В настоящее время она проживает в Испании и называет себя человеком мира.

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0