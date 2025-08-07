Монсон призвал Исинбаеву погасить долги в России
Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон обратился с призывом к двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению спортсмена, россиянке необходимо погасить долги перед ФНС.
«Независимо от того, насколько ты успешен как спортсмен, ты остаешься человеком, у тебя есть обязательства перед обществом», — добавил Монсон.
Он подчеркнул, что у человека не должно быть неограниченной свободы действий.
Ранее стало известно, что Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг перед налоговой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, олимпийская чемпионка покинула РФ в 2023 году. В настоящее время она проживает в Испании и называет себя человеком мира.