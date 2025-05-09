«Все, что связано с войной, вызывает у меня слезы»: Наталья Подольская рассказала о героях в своей семье

Наталья Подольская (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)
Певица Наталья Подольская рассказала о дедушках, которые прошли войну. Артистка отметила, что с особым трепетом относится к Дню Победы.
Сегодня россияне отмечает великую дату — 80 лет со Дня Победы. Люди чтят память предков и поздравляют ветеранов. Наталья Подольская, которая в настоящее время пребывает в Стамбуле с сестрой-двойняшкой, поделилась снимками своих дедушек, которые прошли войну.
Артистка эмоционально рассказала о своих предках.
Наталья Подольская с сестрой (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)
Наталья рассказала, что ее отношение к празднику сильно поменялось. Певица подчеркнула, что в настоящее время с особым трепетом воспринимает все, что связано с 9 мая. Она гордится подвигом своих родственников и всех, кто защищал Родину.
Экс-участница «Фабрики звезд» показала подписчикам видео, снятое в номере гостиницы. Артистка и ее сестра Юлиана обнимались на кровати. Они с особым трепетом спели одну из наиболее важных и символичных композиций — «День Победы».
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Артистка эмоционально рассказала о своих предках.
«На фото два моих дедушки. Кондратюк Антон и Подольский Алексе ушли на войну очень молодыми ребятами. Оба были ранены, но выжили для нас. У дедушки Леши была контузия в голову с потерей памяти, которая потом восстановилась. Сегодня один из самых важных праздников для нашей страны и всего мира — День Победы», — обратила внимание исполнительница хита «Почему небо плачет».
Наталья Подольская с сестрой (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)
Наталья рассказала, что ее отношение к празднику сильно поменялось. Певица подчеркнула, что в настоящее время с особым трепетом воспринимает все, что связано с 9 мая. Она гордится подвигом своих родственников и всех, кто защищал Родину.
«Когда у меня появились дети, этот праздник лично для меня стал очень важным и особенным <...> Я горжусь нашей страной. Я горжусь нашей победой. Я говорю искреннее спасибо... со слезами на глазах», — поделилась Подольская в своих соцсетях.
Экс-участница «Фабрики звезд» показала подписчикам видео, снятое в номере гостиницы. Артистка и ее сестра Юлиана обнимались на кровати. Они с особым трепетом спели одну из наиболее важных и символичных композиций — «День Победы».
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Ольга Енгалычева