Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)
Алла Пугачёва поздравила россиян с Днём Победы. Певица опубликовала соответствующий пост в личном блоге.
Артистка разместила фотографию с вечным огнём и надписью:
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«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых!»Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте прилетела на Кипр, где встретилась с мамой. Также 8 мая она дала концерт в Лимассоле на фоне введённого запрета на въезд в Латвию. К слову, Пугачёва на свежих снимках предстала не в лучшем виде: артистка очень сгорбилась и была сильно уставшей. Подробнее о первой за долгое время встрече Пугачёвой с дочерью читайте в материале «Радио 1».
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**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова