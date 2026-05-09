«Все дети должны это знать»: Лера Кудрявцева высказалась о памяти поколений

Лера Кудрявцева назвала День Победы частью семейной ДНК
Лера Кудрявцева поделилась личным отношением к празднованию Дня Победы, подчеркнув, что 9 Мая занимает особое место в истории её семьи. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам телеведущей, память о родственниках, прошедших войну, передаётся у них из поколения в поколение и остаётся важной частью семейных традиций.

Во время концерта «Песни победы» она рассказала, что все её деды участвовали в войне. Несмотря на то что лично увидеть их ей не довелось, рассказы бабушки и семейные фотографии помогли сохранить память о предках.

Лера Кудрявцева также отметила, что песни военных лет давно стали частью культурного кода для многих семей. По её мнению, молодому поколению важно знать историю праздника и понимать значение этих композиций. Она считает особенно ценным то, что современные артисты продолжают исполнять легендарные военные песни, благодаря чему молодёжь знакомится с этой музыкальной и исторической традицией.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

