Певица Анита Цой выиграла в суде почти 1 млн рублей
Певица Анита Цой выиграла в суде почти миллион рублей, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Анита Цой несколько лет владеет компанией ООО «Галерея Мастер», ведущей деятельность в области исполнительских искусств. В начале года артистка подала иск в Арбитражный суд столицы на ООО «Агат», которая занимается арендой.
Исполнительница хита «Небо» выразила мнение, что ответчик не исполнил обязательства по договору аренды. Суд полностью встал на сторону Цой, певица выиграла 829 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Павел Деревянко готовится к свадьбе с дизайнером Зоей Фуць. Сейчас актёр занимается погашением долгов. Актеру удалось выиграть пять миллионов рублей у компании ООО «РКП». Однако он все еще должен Налоговой службе 475 тысяч рублей по своему компьютерному бизнесу и ещё 21 тысячу по ИП.
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