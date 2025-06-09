Певица Анита Цой выиграла в суде почти 1 млн рублей

09 июня 2025, 17:07

Певица Анита Цой выиграла в суде 829 тыс. рублей

Анита Цой (Фото: Инстаграм* @anitatsoy)

Певица Анита Цой выиграла в суде почти миллион рублей, сообщил Телеграм-канал «Звездач».