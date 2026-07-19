«Закрываем тренд»: Нюша впечатлила поклонников растяжкой в новом видео

19 июля 2026, 13:18

Певица Нюша восхитила поклонников отличной физической формой

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Нюша опубликовала в личном блоге новое видео, в котором присоединилась к одному из популярных трендов в социальных сетях. Артистка эффектно сменила образ прямо в кадре, а главным украшением ролика стала её впечатляющая физическая подготовка.





В начале видео певица появляется в уютном спортивном костюме, после чего мгновенно меняет его на облегающий чёрный комбинезон. Лаконичную публикацию Нюша сопроводила подписью.



Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

«Закрываем тренд», — отметила она.