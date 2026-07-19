«Закрываем тренд»: Нюша впечатлила поклонников растяжкой в новом видео
Певица Нюша восхитила поклонников отличной физической формой
Нюша опубликовала в личном блоге новое видео, в котором присоединилась к одному из популярных трендов в социальных сетях. Артистка эффектно сменила образ прямо в кадре, а главным украшением ролика стала её впечатляющая физическая подготовка.
В начале видео певица появляется в уютном спортивном костюме, после чего мгновенно меняет его на облегающий чёрный комбинезон. Лаконичную публикацию Нюша сопроводила подписью.
«Закрываем тренд», — отметила она.Однако больше всего внимания подписчиков привлекла не смена наряда, а демонстрация отличной растяжки. Во время ролика артистка уверенно выполнила высокий мах ногой, сохранив идеальный баланс, а затем практически вышла в шпагат, показав свою гибкость и пластичность.
Поклонники отметили, что Нюша находится в прекрасной физической форме. Многие подчеркнули, что такие результаты стали возможны благодаря регулярным тренировкам и танцевальным репетициям, которые являются важной частью подготовки певицы к концертным выступлениям.
В комментариях пользователи засыпали артистку комплиментами, восхитившись её спортивной подготовкой, пластикой и подтянутой фигурой. Многие также отметили, что новый образ удачно подчеркнул её элегантность и сценическую харизму.