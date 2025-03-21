Пользователи соцсетей оценили откроенный образ Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева (Фото: Телеграм, @utiashevaliasan)
Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева выложила в соцсети фотографию, на которой предстала в откровенном наряде.
Телеведущая надела облегающее мини-платье бежевого цвета на тонких бретелях, при этом она отказалась от бюстгальтера. Волосы Ляйсан собраны в низкий пучок, а на лицо нанесён smoky eyes макияж.
Пользователи оценили образ Утяшевой в комментариях под постом.
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Пользователи оценили образ Утяшевой в комментариях под постом.
«Просто прекрасна», «Красавица», «Шикарна», — написали они.Ранее Ляйсан поделилась своим мнением о кулинарном шоу Меган Маркл в тeлеграм-канале.
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Анастасия Чубина