«Я снова невеста»: Мария Погребняк заинтриговала фанатов фото в свадебном платье

27 июля 2025, 00:23

Мария Погребняк заинтриговала фанатов фото в свадебном платье

Мария Погребняк (Фото: Telegram/Mariapogas)

Блогер Мария Погребняк заинтриговала фанатов видео, на котором она одета в свадебное платье. В публикации модель написала, что вновь стала невестой. Замужем Мария была уже два раза.





В 2023 году Мария развелась с футболистом Павлом Погребняком после 17 лет брака. После у нее начался роман с Игорем Головинским. С последним свадьба состоялась еще зимой этого года на острове Маврикий.



В последней публикации блогер вновь одета в свадебное платье. Никаких подробностей Мария раскрывать не стала.





«Я снова невеста. Подробности позже», — подписала видео Погребняк.