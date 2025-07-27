«Я снова невеста»: Мария Погребняк заинтриговала фанатов фото в свадебном платье
Мария Погребняк заинтриговала фанатов фото в свадебном платье
Блогер Мария Погребняк заинтриговала фанатов видео, на котором она одета в свадебное платье. В публикации модель написала, что вновь стала невестой. Замужем Мария была уже два раза.
В 2023 году Мария развелась с футболистом Павлом Погребняком после 17 лет брака. После у нее начался роман с Игорем Головинским. С последним свадьба состоялась еще зимой этого года на острове Маврикий.
В последней публикации блогер вновь одета в свадебное платье. Никаких подробностей Мария раскрывать не стала.
«Я снова невеста. Подробности позже», — подписала видео Погребняк.
По какому именно поводу Мария надела фату на голову, остается только гадать. Некоторые предположили, что модель готовится к венчанию с Головинским.
Зимой пара сыграла свадьбу на острове Маврикий не случайно. Как оказалось, именно туда была их первая поездка. От Игоря блогер уже родила ребенка. За неделю до его рождения пара расписалась. Церемония бракосочетания прошла спустя несколько месяцев после появления на свет малыша.