«Все они вернутся»: Захар Прилепин заявил, что страна и не заметит возвращения Аллы Пугачевой в РФ
Прилепин: никто не заметит возвращения Аллы Пугачевой в Россию
Певица Алла Пугачева уехала из России после начала специальной военное операции на Украине. По словам писателя Захара Прилепина, никто и не заметит возвращения певицы в РФ.
«Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала», — заявил Прилепин РИА Новости.
К тому же Захар высказался и об иноагентах, которые покинули страну в тяжелое для нее время. По мнению писателя, все уехавшие должны вернуться на родину. К тому же в РФ им не грозит никакое преследование.
«Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определенные условия в распространении своей культурной продукции. В целом любой из них (уехавших с началом специальной военной операции - ред.) может вернуться хоть завтра. И все они вернутся», — поделился с агентством Прилепин.
Писатель предположил, что многие из иноагентов уже вернулись в страну. Он отметил, что это должны быть самые незаметные из них. К тому же в Россию должны были вернуться и 90% сотрудников сферы IT.