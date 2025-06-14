«Все они вернутся»: Захар Прилепин заявил, что страна и не заметит возвращения Аллы Пугачевой в РФ

14 июня 2025, 05:43

Прилепин: никто не заметит возвращения Аллы Пугачевой в Россию

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Алла Пугачева уехала из России после начала специальной военное операции на Украине. По словам писателя Захара Прилепина, никто и не заметит возвращения певицы в РФ.







«Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала», — заявил Прилепин РИА Новости.

«Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. Они просто должны соблюдать определенные условия в распространении своей культурной продукции. В целом любой из них (уехавших с началом специальной военной операции - ред.) может вернуться хоть завтра. И все они вернутся», — поделился с агентством Прилепин.